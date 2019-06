Madonna: 43 volte numero uno con Madame X

LISBONA - Ed è subito, nuovamente, la numero uno. Nel giorno di esordio del suo ultimo disco, il 14esimo, Madonna è in testa alle classifiche di iTunes in ben 43 paesi. Madame X sta ricevendo ottime critiche anche da parte degli esperti di settore, che la celebrano una volta di più come la grande regina del pop.

Nell’album sono ben riscontrabili le influenze della vita portoghese della star, trasferitasi a Lisbona dal 2017. E proprio da questo suo nuovo rifugio ha dichiarato di non ripartirà presto, ora che questo lavoro è giunto a termine. «Mio figlio gioca ancora nel Benfica. Ho ancora una casa... Io vado avanti e indietro».

Proprio per anticipare l'uscita Madonna - che nell'album canta anche in portoghese - aveva dichiarato: «La musica è l'anima dell'universo. Ovunque siamo, qualunque lingua parliamo, quando sentiamo della musica ci sentiamo subito connessi al sentimento e all'emozione che l'artista vi aveva infuso: non importa il genere o la lingua, siamo connessi in modo primordiale attraverso la musica. Lo eravamo già, anche prima di Instagram!».