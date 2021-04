“Private Show”, i Sinplus non mollano l'onda del rock

LOCARNO - Chitarre belle pese e voce che ondeggia fra gli Oasis dei tempi più gagliardi e i Depeche Mode, tornano così i fratelli locarnesi Ivan e Gabriel Broggini, universalmente conosciuti come Sinplus.

Il nuovo singolo “Private Show (My RnR)” segue l'EP a tutto rock “It's Not About Being Good” e ne bissa con consapevolezza la grinta e suoni. Una svolta, quella dal pop-rock da stadio a una musica più diretta e “di pancia”, che aveva convinto e aveva portato i Sinplus ad apparire anche sulla prestigiosa playlist rock di Spotify.

Il brano, è un'anticipazione - nonché il primo singolo - dell'imminente nuovo disco: “Break the rules” che uscirà il 7 maggio prossimo: «È il primo album che abbiamo registrato che suona esattamente come avevamo immaginato sin dall'inizio: Rock and Roll», spiega il duo in una nota che accompagna il singolo.