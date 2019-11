«Non vado più in tv? Ora mi dedico solo a Instagram»

MILANO - Cristina Buccino ha spiegato perché ha deciso di non lavorare più in televisione. La showgirl dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi nel 2015 ha scelto di dedicarsi ad altro e sono infatti ben quattro anni che limita fortemente le sue apparizioni sul piccolo schermo. «Non mi interessa più la televisione, non la trovo né stimolante né educativa. Instagram è un mezzo che ti permette di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana e non, rispetto alla televisione, che invece è un mondo non dico finto, ma parallelo», ha dichiarato la 34enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "Mio".

«Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti», ha aggiunto. Cristina nonostante le numerose proposte di lavoro arrivatele dai più importanti canali nazionali, tra cui la partecipazione come concorrente al "Grande Fratello Vip" nel 2018, si è detta convinta della sua decisione.

«Ho capito che dovevo investire il mio tempo e le mie risorse in Instagram. D'altra parte la televisione è cambiata molto, è diventata più superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta», ha affermato. «La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti, che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento», ha poi concluso.