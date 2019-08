Selvaggia Roma contro l'ex: «Guarda che ti ho lasciato io»

MILANO - Selvaggia Roma, che ha da poco annunciato tramite un post pubblicato su Instagram di essere tornata single, si è scagliata contro l'ormai ex fidanzato Luca, che sempre via social l'ha fortemente criticata.

«Purtroppo accanto a me prendo sempre persone senza palle», ha affermato la 28enne in un video pubblicato nelle sue Stories, «Sono stata bloccata ovunque dal signorino (si riferisce all'ex, ndr). In più devo leggere che ho imparato ad amare grazie a lui? Diciamo che grazie a lui sono riuscita ad avere me stessa, dato che ormai ero persa, ero un'altra persona trasformata, tra malessere e aggressività», ha aggiunto l'ex protagonista di Temptation Island.

Selvaggia ha poi spiegato di essere stata lei a lasciare Luca perché si sentiva soffocata dalla loro relazione: «Ti ho lasciato io perché purtroppo tenermi sul divano e non dimostrarmi amore poi porta a discussioni e litigi. Dovresti farti un esame di coscienza invece di parlare», ha continuato visibilmente alterata.

Non è mancato neanche un riferimento al suo storico ex fidanzato Francesco Chiofalo: «Criticavi tanto chi sai tu (si riferisce probabilmente proprio a Lenticchio, ndr.) e hai dovuto sparlare male di me sui social. Quanti anni hai?».