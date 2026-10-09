CHF 225’000, un inquilino pronto e un rendimento netto prudenziale del 7,17%
A Cadenazzo c’è un monolocale che non viene venduto soltanto come casa: viene proposto come investimento già pronto a generare reddito.
A Cadenazzo c’è un monolocale che non viene venduto soltanto come casa: viene proposto come investimento già pronto a generare reddito.
Ci sono immobili che devi prima comprare, poi ristrutturare, poi arredare, poi pubblicizzare e infine sperare di riuscire ad affittare.
E poi ci sono immobili che arrivano sul mercato con una storia completamente diversa.
Un prezzo chiaro.
Un posteggio.
Un giardino privato.
Una costruzione recente.
E, soprattutto, un inquilino pronto a entrare con una pigione di CHF 1’525 al mese, tutto compreso.
Questo è il monolocale di Cadenazzo, alle porte di Bellinzona, proposto da ViverTI: 30 metri quadrati, costruzione del 2018, giardino privato recintato, cantina e posteggio disponibile.
Non è la classica promessa immobiliare piena di parole come “opportunità imperdibile”, “investimento sicuro” e “rendita garantita”.
Qui i numeri si possono mettere sul tavolo.
E quando i numeri sono letti correttamente, spesso raccontano più di qualsiasi slogan.
Il prezzo reale dell’operazione
Il prezzo dell’appartamento è di CHF 195’000.
Il posteggio viene proposto a CHF 30’000.
Per valutare l’investimento in modo serio, consideriamo il costo complessivo:
- Appartamento: CHF 195’000
- Posteggio: CHF 30’000
- Investimento totale considerato: CHF 225’000
Il posteggio non è un dettaglio da dimenticare nella brochure.
È parte del bene acquistato, aumenta la funzionalità dell’immobile e, in una zona residenziale collegata agli imbocchi autostradali, può rappresentare un elemento importante sia per l’inquilino sia per la futura rivendibilità.
L’entrata prevista: CHF 1’525 al mese tutto compreso
L’inquilino è pronto a entrare con una pigione mensile di CHF 1’525 tutto compreso.
Questo significa una potenziale entrata annua di:
CHF 1’525 × 12 = CHF 18’300 all’anno
Fin qui parliamo di rendimento lordo.
Ma un calcolo serio non può fermarsi al numero più bello.
Facciamo i conti larghi, non i conti da venditore di sogni
Per essere prudenti, consideriamo CHF 180 al mese di spese.
È una stima volutamente larga, pensata per non costruire un rendimento teorico troppo ottimista.
Calcolo mensile:
CHF 1’525 − CHF 180 = CHF 1’345 netti prudenziali al mese
Calcolo annuo:
CHF 1’345 × 12 = CHF 16’140 netti prudenziali all’anno
E ora arriviamo al dato che interessa davvero l’investitore.
Il rendimento lordo e il rendimento netto prudenziale
### Rendimento lordo
Entrata annua lorda: CHF 18’300
Investimento complessivo: CHF 225’000
CHF 18’300 ÷ CHF 225’000 × 100 = 8,13% lordo
### Rendimento netto prudenziale
Entrata annua dopo le spese stimate: CHF 16’140
Investimento complessivo: CHF 225’000
CHF 16’140 ÷ CHF 225’000 × 100 = 7,17% netto prudenziale
Sette virgola diciassette per cento.
Non sulla carta di un progetto futuro.
Su un appartamento già costruito, con posteggio e un inquilino pronto a entrare.
Perché il giardino cambia la percezione del monolocale
Dire “monolocale” può far immaginare uno spazio piccolo, anonimo e senza personalità.
Questo appartamento rompe quella percezione.
Il giardino privato e recintato estende la zona giorno all’esterno e offre qualcosa che molti monolocali non possono offrire: una vera dimensione abitativa.
Colazione fuori.
Un momento di relax dopo il lavoro.
Un piccolo spazio verde da vivere.
Una sensazione di indipendenza che può rendere l’immobile più interessante per chi cerca una prima soluzione abitativa, per un single, per un professionista o per chi lavora in una zona facilmente raggiungibile.
Nel mercato immobiliare, una caratteristica distintiva non è semplicemente bella da vedere.
È una leva di posizionamento.
Una costruzione recente riduce il problema dell’imprevisto
L’immobile è stato costruito nel 2018.
Questo non significa che la manutenzione sia magicamente gratuita o che ogni rischio scompaia. Significa però partire da una base più recente rispetto a molte alternative sul mercato.
Per un investitore, l’età dell’edificio conta.
Contano l’efficienza, lo stato degli impianti, la qualità delle finiture, la prevedibilità delle spese e la probabilità di dover affrontare grandi interventi nel breve periodo.
Un appartamento nuovo o recente può offrire una gestione più lineare, soprattutto se viene acquistato con una strategia già definita.
Il rendimento non è una promessa: è un calcolo da verificare
Facciamo una precisazione importante.
Il rendimento del 7,17% è un calcolo prudenziale basato sui dati disponibili e su CHF 180 mensili di spese stimate.
Non include automaticamente eventuali imposte, costi notarili, spese di acquisto, finanziamento ipotecario, manutenzioni straordinarie, periodi di sfitto o altre voci personali dell’investitore.
La verifica finale deve quindi considerare la situazione concreta di chi acquista.
Ma proprio per questo il dato è interessante: anche utilizzando una stima larga sulle spese, l’operazione presenta una struttura reddituale che merita attenzione.
Non serve gonfiare i numeri.
Serve presentarli correttamente.
Un investimento che parte già con una domanda reale
Il rischio operativo più fastidioso per un proprietario è comprare un immobile e poi scoprire che deve iniziare da zero:
- trovare il pubblico;
- creare l’annuncio;
- realizzare le fotografie;
- gestire le richieste;
- organizzare le visite;
- selezionare il candidato;
- attendere mesi prima di incassare.
Qui il passaggio è diverso.
C’è già un inquilino pronto a entrare a CHF 1’525 tutto compreso.
Questo riduce il tempo tra l’acquisto e l’avvio della rendita, che nel mondo immobiliare può fare una differenza enorme.
Perché un appartamento vuoto non è neutrale.
Ogni mese senza entrata continua a costare.
La vera domanda è: vuoi comprare un immobile o una rendita già impostata?
Il monolocale di Cadenazzo non è interessante perché è piccolo.
È interessante perché è leggibile.
Sai quanto costa.
Sai quanto può produrre.
Sai quanto abbiamo stimato per le spese.
Sai che il posteggio è incluso nel calcolo.
Sai che c’è un inquilino pronto.
E sai che il rendimento netto prudenziale, con i dati indicati, arriva al 7,17% annuo.
In un mercato dove molte persone cercano ancora l’investimento perfetto, a volte la vera opportunità è un immobile semplice, concreto e già pronto a funzionare.
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Se stai cercando un immobile a reddito in Ticino, non fermarti alla fotografia o al prezzo esposto.
Chiedi i numeri.
Chiedi le spese.
Chiedi la posizione.
Chiedi il profilo dell’inquilino.
Chiedi quale strategia è stata costruita intorno all’immobile.
Perché il vero investimento non è quello che sembra più bello sulla carta.
È quello che, dopo aver fatto tutti i conti, continua ad avere senso.
ViverTI: immobili da vivere, investimenti da capire.
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