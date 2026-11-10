Prezzi delle case in Ticino: quanto vale davvero la tua casa?

Una cifra più alta è desiderabile, ma va letta insieme alle condizioni della vendita e ai costi necessari per arrivarci. Il prezzo pattuito non coincide automaticamente con il denaro che avrai a disposizione. Vanno considerati i costi di vendita a tuo carico, gli eventuali oneri fiscali applicabili e, se presente, il rimborso del finanziamento. Le singole voci dipendono dal contratto e dalla tua situazione: vanno chiarite con i professionisti competenti. E il capitale che resta disponibile non è, di per sé, il guadagno realizzato.

