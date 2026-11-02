Prima di posare una finestra, c’è un lavoro che nessuno vede

Il professionista ha bisogno di velocità, ma non di fretta. Deve poter fornire un’indicazione quando gli elementi lo consentono, tenere aperta la verifica quando serve e presentare una proposta con il proprio nome. SerraPro concentra questi passaggi in un ambiente disponibile gratuitamente per registrazione, configurazione e gestione di progetti e offerte; forniture ed eventuali servizi restano naturalmente a pagamento. 1



Il cliente, dall’altra parte, cerca qualcuno che sappia orientarlo. Vuole capire quale soluzione gli viene proposta, che cosa è compreso e come si passa dalla scelta al lavoro. Un PDF ordinato con destinatario, prestazioni e condizioni commerciali rende la conversazione più concreta. La trasparenza non è un dettaglio grafico: è una forma di rispetto per chi deve decidere.

