Il ticino non è il tuo bancomat

3. SE LE PERSONE TI DANNO FASTIDIO, HAI SCELTO IL BUSINESS SBAGLIATO

L’ospitalità comprende le persone. Anche quando sono stanche, preoccupate o meno autonome di quanto immaginavi.Una famiglia arriva dopo ore di viaggio. Un professionista deve dormire perché il giorno dopo lavora. Un ospite non comprende le istruzioni. Un proprietario vuole una risposta che non sia l’ennesimo messaggio generico.

Se vivi ogni richiesta come un disturbo, il problema non è il cliente. È il tuo rapporto con il mestiere che hai scelto.

Essere empatici non significa accettare qualsiasi pretesa. Significa capire il bisogno, spiegare i limiti e trovare una soluzione quando è possibile. Le regole restano. La dignità delle persone, anche.

Un messaggio automatico può confermare un orario. Non può sostituire la sensibilità di chi capisce quando serve rassicurare e quando serve intervenire.Qui non stiamo soltanto affittando metri quadrati. Stiamo accogliendo persone nel nostro territorio. La differenza dovrebbe esserti chiara prima di pubblicare il primo annuncio.

