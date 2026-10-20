Il ticino non è il tuo bancomat
B&B e affitti brevi: 12 verità scomode per chi pensa di arrivare, incassare e lasciare agli altri il conto. Il nostro territorio merita molto di più.
B&B e affitti brevi: 12 verità scomode per chi pensa di arrivare, incassare e lasciare agli altri il conto. Il nostro territorio merita molto di più.
Arrivare in Ticino. Prendere qualche appartamento. Riempirlo di mobili qualsiasi. Pubblicare due fotografie. Promettere grandi risultati ai proprietari e chiamare tutto questo «un progetto di ospitalità».
No. Questo è un annuncio. Un progetto è un’altra cosa.
Il Ticino non è una terra di conquista. I suoi immobili non sono caselle da occupare. I residenti non sono comparse da sopportare tra una prenotazione e l’altra. E chi lavora nell’ospitalità non è manodopera da spremere per rendere più bella una previsione di profitto.
Ho partecipato all’acquisizione di circa 90 immobili in poco più di un anno. Abbastanza per sapere che far crescere un portafoglio e meritare la fiducia di un territorio sono due cose profondamente diverse.
Non è una questione di provenienza. È una questione di comportamento: lo stesso giudizio vale per chi arriva da fuori e per chi qui ci è nato. Chi rispetta il Ticino e porta competenze può contribuire al suo futuro. Chi pensa di sfruttarlo senza assumersi responsabilità troverà, da parte nostra, una critica molto chiara.
Perché di operatori che vogliono costruire abbiamo bisogno. Di quelli che vogliono soltanto prendere, no.
1. NON CONOSCI IL TICINO PERCHÉ HAI MESSO UN PIN SULLA MAPPA
Sapere dove si trova Lugano non significa conoscere Lugano. E scrivere «Swiss lifestyle» in una descrizione non significa aver capito come si vive qui.
Un territorio ha ritmi, esigenze, relazioni e limiti. Un appartamento vicino alla stazione risponde a una domanda diversa da una casa nelle valli. Una posizione suggestiva può avere accessi complicati. Una zona residenziale non diventa una scenografia turistica soltanto perché ti piace in fotografia.
Prima di decidere che cosa vendere, devi capire che cosa stai offrendo e in quale contesto lo inserisci.
Il rispetto del territorio comincia da quello che sei disposto a imparare, non da quello che pensi di poter incassare.
Non devi abitare accanto a ogni immobile. Devi però garantire una presenza operativa reale. Se l’ospite rimane fuori casa, un proprietario ha un’urgenza o il vicino segnala un problema, qualcuno deve intervenire. Non serve un fondatore onnipresente: serve un’organizzazione che non sparisca quando finisce la parte comoda.
Il Ticino non ha bisogno di chi lo usa come indirizzo commerciale. Ha bisogno di chi sa lavorarci davvero.
2. I PROPRIETARI NON SONO NUMERI DA INSERIRE NELLA TUA PRESENTAZIONE
Acquisire un immobile non significa convincere qualcuno con la percentuale più seducente. Significa costruire un accordo sostenibile e assumersi ciò che quell’accordo comporta.
Un proprietario ti affida un bene, non un esperimento. Vuole sapere chi se ne occuperà, come verrà mantenuto, quali costi sosterrà e che cosa accadrà se il rapporto non funzionerà.
La sua fiducia non è una materia prima da consumare per crescere più in fretta.
Servono analisi, selezione e condizioni realistiche. Se i costi non tornano, se l’uso va ancora chiarito o se le aspettative sono incompatibili con il mercato, devi avere il coraggio di dirlo prima della firma.
Il fatturato non è l’utile. Dal ricavo vanno considerati commissioni, pulizie, lavanderia, utenze, manutenzione e gestione, oltre agli altri oneri applicabili. Una previsione che dimentica le spese non è brillante: è incompleta.
La quantità di immobili acquisiti dimostra una capacità commerciale. Non certifica la qualità del tuo lavoro. Quella comincia quando devi mantenere la promessa.
Ti propongono di affidare il tuo immobile in PM, cioè property management? E non ti indicano quale fiduciario autorizzato per quelle attività opera nella società? Non cascarci: prima delle promesse, chiedi le autorizzazioni.
Quando il mandato comprende attività fiduciarie come la locazione o l’amministrazione di immobili per conto di terzi a titolo professionale in Ticino, si applica la LFid, fatte salve le eccezioni di legge e le disposizioni sul mercato interno. L’art. 6 richiede che nella società operi un fiduciario autorizzato: deve svolgere realmente l’attività nell’azienda, ricoprire il ruolo previsto dalla legge e avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio. Un nome prestato o un consulente esterno non sostituiscono questi requisiti. 6
La verifica riguarda l’autorizzazione pertinente alle attività svolte: per l’amministrazione immobiliare la legge contempla anche il fiduciario commercialista. Non basta quindi guardare se compare la sola qualifica di «fiduciario immobiliare», né chiamare un servizio «PM» per stabilire automaticamente il suo inquadramento. 6
Esercitare attività fiduciarie senza la necessaria autorizzazione non è una scorciatoia commerciale: è un esercizio abusivo sanzionato dalla legge. L’art. 23 LFid prevede multe fino a CHF 50’000, fino a CHF 200’000 nei casi gravi o di recidiva, e la confisca dei profitti dell’attività abusiva. Le violazioni sono perseguite come contravvenzioni; l’accertamento del singolo caso spetta alle autorità competenti. 6
Prima di firmare, chiedi il nome del responsabile, verifica la sua iscrizione all’albo cantonale dei fiduciari e il suo ruolo nella società. In caso di dubbi, rivolgiti all’Autorità di vigilanza. La tua casa non è il posto in cui qualcun altro può improvvisarsi professionista.
3. SE LE PERSONE TI DANNO FASTIDIO, HAI SCELTO IL BUSINESS SBAGLIATO
L’ospitalità comprende le persone. Anche quando sono stanche, preoccupate o meno autonome di quanto immaginavi.Una famiglia arriva dopo ore di viaggio. Un professionista deve dormire perché il giorno dopo lavora. Un ospite non comprende le istruzioni. Un proprietario vuole una risposta che non sia l’ennesimo messaggio generico.
Se vivi ogni richiesta come un disturbo, il problema non è il cliente. È il tuo rapporto con il mestiere che hai scelto.
Essere empatici non significa accettare qualsiasi pretesa. Significa capire il bisogno, spiegare i limiti e trovare una soluzione quando è possibile. Le regole restano. La dignità delle persone, anche.
Un messaggio automatico può confermare un orario. Non può sostituire la sensibilità di chi capisce quando serve rassicurare e quando serve intervenire.Qui non stiamo soltanto affittando metri quadrati. Stiamo accogliendo persone nel nostro territorio. La differenza dovrebbe esserti chiara prima di pubblicare il primo annuncio.
4. NON CHIAMARE «CRESCITA» IL CAOS CHE SCARICHI SUGLI ALTRI
Un imprevisto può succedere. Un’attività che vive soltanto di imprevisti va ripensata.
Pulizie organizzate all’ultimo minuto. Informazioni disperse. Proprietari senza risposte. Nessuno che sappia chi deve intervenire. E, alla fine, sempre lo stesso collaboratore che corre per salvare la giornata.
Non è una squadra dinamica. È un’organizzazione che non si è presa le proprie responsabilità.
Se acquisisci altri appartamenti senza preparare le persone e i processi necessari, non stai soltanto aumentando il portafoglio. Stai aumentando il carico che qualcun altro dovrà assorbire.
Un sistema serio stabilisce compiti, controlli, tempi di risposta e alternative quando un fornitore non è disponibile. Non dipende dall’eroismo quotidiano di chi ci lavora.
Il tuo progetto deve reggere anche fuori dalla presentazione. E soprattutto senza costringere gli altri a pagare, con la propria stanchezza, la tua fretta di crescere.
5. UN SOFTWARE NON RENDE PROFESSIONALE UNA GESTIONE IMPROVVISATA
La tecnologia serve. Ma non è un certificato di competenza.
Un gestionale può centralizzare le informazioni. Un channel manager può coordinare disponibilità e prenotazioni. Gli strumenti di gestione dei ricavi aiutano a valutare le tariffe. Le soluzioni di accesso digitale possono semplificare gli arrivi.
Possono aiutarti. Non possono pensare il modello di lavoro al posto tuo.
Se i sistemi non dialogano, i dati vengono ricopiati e il team non sa usarli, hai comprato strumenti senza costruire un processo.
Abbiamo scelto di sviluppare collaborazioni con aziende specializzate in queste tecnologie per un obiettivo concreto: eliminare lavoro inutile e rendere le informazioni più affidabili. Non per aggiungere nomi sofisticati a una proposta commerciale.
Anche l’intelligenza artificiale richiede criterio, controlli e supervisione nelle situazioni delicate. Automatizzare una risposta sbagliata significa soltanto sbagliarla più velocemente.
La tecnologia migliore è quella che rende il lavoro più chiaro. Il resto è arredamento digitale.
6. IL TUO «REDDITO PASSIVO» NON PUÒ ESSERE IL LAVORO INVISIBILE DI QUALCUN ALTRO
Ogni soggiorno richiede pulizie, lavanderia, controlli, manutenzione e assistenza. Il lavoro esiste anche quando tu non lo fai.
Chiamarlo «passivo» non lo cancella. Spesso significa semplicemente che lo sta svolgendo un’altra persona.
Se vuoi alleggerire la gestione, progetta meglio. Non pretendere che gli altri compensino scelte sbagliate.
Un divano impossibile da pulire, un mobile fragile o un accesso complicato possono sembrare dettagli. Ripetuti a ogni soggiorno, diventano tempo, costi e disagi.
Materiali resistenti, superfici facili da igienizzare, dotazioni affidabili e istruzioni comprensibili aiutano chi ospiti e chi lavora. Un sistema di accesso deve avere anche un’alternativa praticabile se smette di funzionare.
L’immobile intelligente non è quello pieno di dispositivi. È quello progettato per funzionare bene, senza trasformare ogni cambio ospite in una prova di sopravvivenza.
7. NON SERVONO CINQUE STELLE. SERVE SMETTERE DI CERCARE SCUSE.
«A questo prezzo, che cosa pretendevano?»
Pulizia. Sicurezza. Un letto comodo. Una doccia funzionante. Una casa che corrisponda alle fotografie. Non sembrano pretese scandalose.
Un prezzo accessibile non autorizza un servizio trascurato.
Non devi trasformare ogni appartamento in una suite. Devi conoscere le priorità e mantenerle: riposo, igiene, informazioni corrette e dotazioni utilizzabili.
La cura che associamo alla buona ospitalità è un riferimento, non una promessa di classificazione alberghiera o di tariffe elevate.
Il punto è semplice: non vendere come «esclusivo» quello che non sei disposto a mantenere. Non aspettare una recensione negativa per scoprire un problema che potevi controllare prima.
La reputazione del tuo alloggio riguarda te. L’esperienza che un ospite porta via riguarda anche il luogo in cui lo hai accolto. Il Ticino non deve rimediare alle promesse che non hai mantenuto.
8. I COLLABORATORI NON SONO CARBURANTE PER LA TUA ESPANSIONE
Un team esausto non è la prova che l’azienda stia andando forte. Può essere il segnale che qualcuno non ha organizzato il lavoro come dovrebbe.
Turni insostenibili, reperibilità senza confini e urgenze continue non diventano accettabili soltanto perché vengono presentati come «spirito imprenditoriale».
Le persone non devono sacrificare sistematicamente la propria vita per tenere in piedi la tua ambizione.
Servono retribuzioni adeguate, strumenti funzionanti, coperture organizzate e passaggi di consegne. Il cliente deve trovare assistenza; non significa che ogni collaboratore debba essere raggiungibile sempre.
Formare più persone sulle attività essenziali protegge la continuità dell’impresa e impedisce che tutto ricada su una sola.
Il benessere del team non si risolve con una frase motivazionale. Si costruisce con decisioni concrete. E se la tua crescita funziona soltanto finché nessuno si ferma, non è ancora sostenibile.
9. IL MARKETING NON È UN FILTRO BELLO SU UN SERVIZIO BRUTTO
Fotografie e copywriting contano. Ma una comunicazione convincente non rende buono un servizio che non lo è.
Il marketing non deve nascondere il prodotto. Deve far capire a chi è adatto e perché vale la scelta.
Servono posizionamento, informazioni complete, immagini coerenti e tariffe sostenibili. Servono reputazione, visibilità, relazioni e continuità. Non quattro elementi sparsi senza una direzione.
Un alloggio vicino alla stazione deve spiegare bene la propria comodità. Una casa nel centro storico deve valorizzare il carattere della posizione senza occultare i limiti di accesso.
La comunicazione continua dopo la prenotazione: la promessa prepara il soggiorno, e il soggiorno può alimentare recensioni e ritorni.
Ma tutto deve confrontarsi con i conti. Quanto costa ottenere una prenotazione? Quali commissioni assorbe? Quanto resta dopo aver erogato il servizio?
Un calendario pieno può fare una bella figura. Un margine sostenibile fa funzionare l’impresa. Sono due cose diverse.
10. LE NOSTRE CASE NON SONO CONTENITORI DA RIEMPIRE E RIVENDERE A NOTTE
Un immobile ha un contesto, una qualità e, spesso, una storia. Trattarlo come un contenitore anonimo è una scelta. Non chiamarla valorizzazione.
Valorizzare significa capire come usarlo bene, preservarlo e renderlo accogliente. Non accumulare mobili, chiamare tutto «design» e aspettare che il prezzo faccia il resto.
Il carattere del Ticino non è un’etichetta da incollare su un arredamento qualunque.
Un alloggio può essere semplice e curato. Può avere una luce studiata, spazi ben organizzati e dettagli che migliorano davvero il soggiorno. Per una famiglia contano le comodità quotidiane; per chi lavora, una postazione utilizzabile può valere più di una decorazione scenografica.
Non basta che sia bello in fotografia. Deve funzionare dal vivo.
Prima di chiederti quanto puoi ricavare da una casa, chiediti che cosa sei disposto a fare per mantenerla bene. È una domanda meno comoda. Ed è proprio per questo che conta.
11. SE QUANDO PARTI TU SI FERMA TUTTO, IL MODELLO NON REGGE
All’inizio ci si occupa di molte cose. Ma quando il portafoglio cresce, il metodo deve cambiare.
Se ogni decisione aspetta una sola persona e ogni informazione vive nel suo telefono, l’azienda è vulnerabile. Se quella persona si assenta, i problemi non aspettano il suo ritorno.
Essere indispensabile non è sempre una conquista. A volte è il difetto principale della tua organizzazione.
Servono responsabilità definite, dati condivisi e persone capaci di decidere. Delegare significa stabilire cosa si può fare, con quali risorse e quando coinvolgere un responsabile.
Acquisizioni, ospitalità, amministrazione, manutenzione e controllo economico richiedono competenze diverse. Non diventano una squadra soltanto perché finiscono nella stessa chat.
E se vuoi operare qui anche quando sei altrove, devi costruire una continuità reale. Il territorio non può rimanere con i tuoi problemi mentre tu sei occupato a raccontare il prossimo successo.
12. LE REGOLE DEL TICINO NON SONO UN FASTIDIO DA AGGIRARE
Un appartamento di tua proprietà non ti autorizza automaticamente a destinarlo a qualsiasi attività. E il fatto che un vicino sia online non dimostra che tu possa fare lo stesso alle medesime condizioni.
Prima di acquistare, arredare o firmare un accordo di gestione, verifica uso consentito, disposizioni comunali, eventuali vincoli condominiali e condizioni contrattuali. Se sei inquilino, chiarisci anche la sublocazione.
In Ticino il percorso applicabile dipende dalle caratteristiche dell’attività. Il numero identificativo da riportare negli annunci non sostituisce tutte le verifiche necessarie; le strutture soggette alla LEAR utilizzano il numero dell’autorizzazione cantonale. 1 2
Anche i 90 giorni vanno letti nel contesto corretto. L’esenzione edilizia illustrata nelle FAQ riguarda determinate condizioni, richiede il previo annuncio al Municipio e lascia riservate norme comunali più restrittive. I giorni sono complessivi nell’anno civile: non ripartono a ogni prenotazione. 3
Restano gli obblighi di notifica, le tasse turistiche e i conteggi, oltre agli aspetti fiscali, assicurativi e di sicurezza. Per gli alloggi non soggetti alla LEAR, la Polizia cantonale indica la notifica elettronica degli arrivi entro 24 ore, fatte salve le eccezioni previste. 4 5
Qui usiamo “B&B” nel linguaggio comune dell’ospitalità e degli affitti brevi: la classificazione effettiva dipende dall’offerta e dai servizi. Le regole ticinesi non valgono automaticamente negli altri Cantoni o Paesi.
Non scaricare su residenti, proprietari e autorità i rischi di ciò che non hai verificato. Conoscere le regole è parte del mestiere. Non una concessione che fai al territorio.
LA TREDICESIMA VERITÀ: IL TICINO NON TI DEVE NULLA. LA FIDUCIA TE LA GUADAGNI.
Il numero degli appartamenti racconta quanto sei cresciuto. Non racconta quanto bene lavori.
Puoi avere pochi immobili e un’attività solida. Oppure un portafoglio grande e un sistema che consuma margini, persone e fiducia.
La partecipazione alle acquisizioni mi ha insegnato che la responsabilità comincia proprio quando entra una nuova casa. Da quel momento devi dimostrare che cosa sai fare, non soltanto che cosa sai promettere.
Chi viene qui per costruire, rispettare e lavorare seriamente ha qualcosa da offrire. Chi pensa di prendere senza restituire valore ha sbagliato approccio. E lo ha sbagliato anche se questo non è il suo territorio.
Noi non vogliamo un Ticino ridotto a sfondo per annunci intercambiabili. Vogliamo immobili curati, ospiti accolti bene, proprietari informati e collaboratori trattati con rispetto.
Questa è la posizione di The Queen’s House. Il territorio non va sfruttato finché rende. Va rispettato mentre si lavora.
Perché il vero successo non è aprire cento porte. È poter rispondere di quello che succede dietro ognuna di esse.
THE QUEEN’S HOUSE: MENO SCORCIATOIE. PIÙ OSPITALITÀ SERIA.
Hai un immobile che vorresti destinare agli affitti brevi, vuoi capire come valorizzarlo oppure desideri maggiori informazioni sul mondo dei B&B?
Racconta il tuo progetto a The Queen’s House.
Per maggiori informazioni scrivi a info@queens-house.ch.
The Queen’s House
Telefono: +41 91 921 24 28
WhatsApp: +41 78 404 56 75
Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
FONTI E NOTE EDITORIALI
Indicazioni normative verificate su fonti ufficiali il 16 ottobre 2026. Le FAQ di Ticino Turismo sono informative e rinviano alle autorità competenti: uso consentito e adempimenti vanno verificati per il singolo alloggio. Il testo critica modelli di gestione e comportamenti, senza attribuire illeciti a operatori identificabili. Ricavi e utile sono distinti; non sono formulati rendimenti attesi o garantiti. Contenuto informativo, non consulenza finanziaria, fiscale o legale personalizzata. I visual sono illustrazioni promozionali, non fotografie documentarie di strutture ricettive.
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