Il valore locativo sparisce nel 2029
Ma non festeggiare ancora: il conto potrebbe arrivare dalla porta di servizio
La Svizzera cambia le regole della proprietà. Per alcuni sarà un sollievo fiscale. Per altri, soprattutto chi possiede immobili vecchi o seconde case, la vera domanda è una sola: hai già fatto i conti?
Ma non festeggiare ancora: il conto potrebbe arrivare dalla porta di servizio
La Svizzera cambia le regole della proprietà. Per alcuni sarà un sollievo fiscale. Per altri, soprattutto chi possiede immobili vecchi o seconde case, la vera domanda è una sola: hai già fatto i conti?
Per decenni il proprietario svizzero ha vissuto con una situazione che, detta semplicemente, sembrava assurda.
Abitavi nella tua casa.
Non incassavi un affitto.
Eppure lo Stato considerava quel risparmio come un reddito teorico: il famoso valore locativo.
Ora quella tassa sta per sparire.
Dal 1° gennaio 2029, il sistema cambierà. Il valore locativo non dovrebbe più essere conteggiato come reddito per gli immobili utilizzati dal proprietario, comprese le abitazioni secondarie. Una notizia che, a prima vista, sembra una festa nazionale per chi possiede casa.
Finalmente niente più imposta su un affitto che non hai mai incassato.
Brindisi.
Stappiamo lo champagne.
Ma aspetta.
Perché mentre una porta si chiude, altre iniziano ad aprirsi. E dentro ci sono le deduzioni che spariscono, le ristrutturazioni da pianificare, le seconde case da rivalutare e una domanda che molti proprietari stanno evitando:
il tuo immobile è pronto per il nuovo sistema?
La festa fiscale ha un invitato a sorpresa
La riforma non elimina soltanto il valore locativo.
Secondo le informazioni pubblicate da UBS e dalle autorità federali, dal 2029 verranno meno anche importanti deduzioni legate agli interessi ipotecari e ai costi di manutenzione degli immobili residenziali a uso proprio. A livello federale saranno inoltre limitate o eliminate alcune deduzioni per interventi energetici e ambientali, mentre i Cantoni potranno mantenere alcune possibilità specifiche.
Tradotto in italiano semplice:
non pagherai più una tassa su un reddito teorico, ma potresti avere meno strumenti per alleggerire fiscalmente i costi reali.
E i costi reali, come sappiamo, non hanno mai avuto particolare senso dell’umorismo.
Un tetto da rifare non aspetta il momento fiscalmente più conveniente.
Una facciata non si ristruttura con un post su Instagram.
Un impianto di riscaldamento non accetta come pagamento la tua soddisfazione per aver abolito il valore locativo.
Chi possiede una casa nuova potrebbe sorridere
La riforma non avrà lo stesso effetto su tutti.
Chi possiede un’abitazione moderna, con pochi lavori da eseguire, un’ipoteca contenuta e costi di manutenzione ridotti potrebbe beneficiare maggiormente dell’abolizione del valore locativo.
Anche chi ha ammortizzato quasi interamente il debito ipotecario potrebbe vedere un effetto positivo significativo.
Poi c’è l’altra squadra.
Quella dei proprietari di immobili vecchi, case da rinnovare, edifici energivori e seconde abitazioni che richiedono interventi importanti.
Per loro, il nuovo sistema potrebbe essere più delicato. La deducibilità delle spese cambierà. Il peso delle ristrutturazioni potrebbe aumentare. E la differenza tra un immobile moderno e uno lasciato invecchiare senza strategia rischia di diventare ancora più evidente.
Il mercato non punisce l’età di una casa.
Punisce il fatto che nessuno abbia pensato al suo futuro.
La domanda che il proprietario intelligente deve farsi oggi
Non è: “Quanto risparmierò di tasse nel 2029?”.
È: “Come sarà posizionato il mio immobile quando entrerà in vigore il nuovo sistema?”
Perché una riforma fiscale non cambia soltanto le dichiarazioni.
Cambia anche le convenienze.
Può accelerare alcune ristrutturazioni prima del 2029. Può rendere più importante pianificare gli interventi. Può modificare il valore percepito di immobili vecchi e nuovi. Può spingere alcuni proprietari a vendere, altri a rinnovare e altri ancora a ignorare il problema fino a quando il problema deciderà di presentarsi con una fattura molto più alta.
Il tempo, nel mondo immobiliare, non è sempre un alleato.
A volte è semplicemente un consulente che lavora a ore e presenta il conto alla fine.
La seconda casa non è più soltanto un sogno
Possedere una casa di vacanza in Ticino o nei Grigioni è stato per molti il simbolo del buon vivere.
Un luogo per i fine settimana. Un investimento. Un rifugio per la famiglia. Una promessa da lasciare ai figli.
Ma una seconda casa vuota per gran parte dell’anno non è solo una fotografia bella da pubblicare.
Ha costi. Ha manutenzione. Ha imposte. Ha periodi di inutilizzo. E con il nuovo sistema, i Cantoni potranno introdurre una tassa sulle seconde proprietà per compensare le minori entrate.
Il proprietario dovrà quindi porsi una domanda molto concreta:
questa casa mi dà ancora valore oppure sto pagando per conservare un ricordo?
Se l’immobile è ben posizionato, può essere valorizzato con una strategia di affitto, vendita o utilizzo intelligente.
Se invece viene lasciato chiuso, senza piano e senza una visione, rischia di diventare il bene più costoso della famiglia proprio mentre tutti continuano a chiamarlo “investimento”.
Il vero lusso non è possedere. È sapere cosa fare
La proprietà immobiliare non si protegge con l’ottimismo.
Si protegge con informazioni, numeri e decisioni prese prima che il mercato le prenda al posto tuo.
Prima del 2029, un proprietario attento dovrebbe almeno capire:
- quali lavori conviene pianificare durante la fase transitoria;
- come cambiano le deduzioni nel proprio Cantone;
- quale peso ha l’ipoteca sul patrimonio complessivo;
- se una seconda casa deve restare privata, essere affittata o essere venduta;
- se l’immobile è ancora competitivo sul mercato;
- quale strategia aumenta davvero il valore, invece di limitarsi a rimandare il problema.
Non serve fare mosse impulsive.
Serve smettere di rimandare.
Il proprietario che aspetta sempre il momento perfetto di solito finanzia il momento peggiore
Nel 2029 mancano ancora anni, ma il mercato non aspetta l’entrata in vigore della legge per cambiare.
I costi di ristrutturazione possono aumentare. Le imprese possono avere tempi di attesa più lunghi. Gli immobili efficienti possono diventare ancora più desiderabili. Gli acquirenti possono diventare più selettivi. Le seconde case possono essere valutate con criteri diversi.
Chi si muove prima non ha la garanzia di ottenere sempre il risultato migliore.
Ha però una cosa che gli altri perderanno: la possibilità di scegliere.
La proprietà va fatta funzionare, non semplicemente conservata
Un immobile non è automaticamente un buon investimento perché ha quattro mura, una cantina e un numero di mappale.
Deve essere coerente con il mercato.
Deve avere una funzione.
Deve essere valorizzato, mantenuto e presentato con una strategia adeguata.
Noi di TiAffitto e ViverTI lavoriamo proprio su questo: trasformare la proprietà da bene fermo a progetto consapevole.
Che si tratti di affitto, vendita, valorizzazione o investimento, il primo passo non è pubblicare un annuncio.
È capire che cosa hai davanti e quale risultato vuoi ottenere.
Perché nel 2029 il valore locativo potrà sparire dalla dichiarazione.
Ma il valore reale del tuo immobile dovrà comunque essere difeso ogni giorno.
Hai una proprietà in Ticino? Fai i conti prima che li faccia il mercato
Possiedi una casa, un appartamento, una seconda abitazione o un immobile da ristrutturare?
Non aspettare il 2029 per scoprire che avresti dovuto prepararti prima.
Entra su www.TiAffitto.ch o su www.ViverTI.ch e parla con chi lavora ogni giorno per valorizzare, posizionare e far funzionare gli immobili.
La vera domanda non è se il valore locativo sparirà.
La vera domanda è: quando sparirà, il tuo immobile sarà pronto?
Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
+41 91 921 24 28 | WhatsApp +41 78 404 56 75 | info@tiaffitto.ch
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!