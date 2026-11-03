Ci siamo innamorati. Di un nuovo indirizzo a Lugano
La nuova sede operativa di Global Vision Enterprises è in Piazza Cioccaro 4. Nel cuore romantico della città, accanto a competenze preziose e a due passi dai nostri partner commerciali: il posto giusto per accoglierti e prenderci cura dei tuoi progetti.
La nuova sede operativa di Global Vision Enterprises è in Piazza Cioccaro 4. Nel cuore romantico della città, accanto a competenze preziose e a due passi dai nostri partner commerciali: il posto giusto per accoglierti e prenderci cura dei tuoi progetti.
Ci sono indirizzi che scrivi su un biglietto da visita. E poi ci sono luoghi che senti già tuoi, prima ancora di sederti alla scrivania. Piazza Cioccaro, per noi, è uno di questi. Un angolo di Lugano che ci ha conquistati con la sua intimità, il suo carattere e quella bellezza discreta che non ha bisogno di alzare la voce.
Siamo felici di aprire un nuovo capitolo di Global Vision Enterprises con la nostra nuova sede operativa in Piazza Cioccaro 4. Felici di condividere gli spazi, di incontrare persone, di essere ancora più vicini ai nostri clienti. E di farlo in quella che, per noi, è la zona più romantica della città.
Una piazza piccola, una grande storia d’amore con Lugano
Piazza Cioccaro ha il fascino dei luoghi che non attraversi soltanto: li vivi. Le facciate storiche, il Palazzo Riva, i portici e le vie del centro compongono una Lugano raccolta, elegante, fatta di dettagli. È una delle piazze principali del nucleo storico e ospita la partenza della funicolare che collega il centro alla stazione ferroviaria. 1 2
Ci piace questa sua doppia anima. Da una parte la città che si muove, le persone che arrivano, gli appuntamenti che riempiono la giornata. Dall’altra, la possibilità di rallentare un momento e guardarsi intorno. Accorgersi di una finestra, di un arco, della luce sulle facciate. Ritrovare il piacere di essere in un posto che ha una storia.
Per chi lavora con gli immobili, il contesto non è mai soltanto uno sfondo. Una casa prende valore anche dal modo in cui ti fa sentire il quartiere che la circonda. E un ufficio, per noi, deve fare la stessa cosa: invitarti a entrare, a parlare, a sentirti accolto. Abbiamo scelto un luogo che somiglia al servizio che vogliamo offrirti: curato, personale, vicino.
Condividere gli spazi, dare più senso agli incontri
Lo Studio Ferrini è stato fondato nel 1989, nel cuore di Lugano. Da oltre trent’anni accompagna privati, società, aziende ed enti pubblici nelle questioni legali e notarili. Il suo lavoro comprende consulenza, mediazione e assistenza nelle procedure davanti ad autorità e tribunali, anche arbitrali. 3
Sul sito, accanto ad Aldo Ferrini, sono presentati gli avvocati Andrea Ferrini e Chiara Pacilli. Nel corso dei decenni lo studio ha inoltre costruito una rete di collaborazioni professionali in Svizzera e all’estero, per seguire questioni nazionali e internazionali. 3
Ci piace pensare a quante storie possano passare attraverso un luogo così: famiglie che prendono una decisione importante, imprese che costruiscono il proprio futuro, persone che cercano una strada più chiara. Condividere un indirizzo con una realtà che porta con sé una storia professionale tanto lunga ci rende ancora più felici della nostra scelta.
Per noi è una felicità concreta. Ci piace lavorare in un contesto in cui ci si può incontrare, confrontare e riconoscere il valore delle rispettive competenze. La condivisione di un luogo diventa preziosa quando aiuta a rendere più semplice un passaggio che, per il cliente, potrebbe sembrare complicato.
Non stiamo parlando di mettere nomi diversi sulla stessa porta. Stiamo parlando del piacere di costruire una quotidianità professionale fatta di vicinanza. Ognuno con il proprio ruolo e le proprie responsabilità; noi con il desiderio di accompagnare i clienti in modo più attento e coordinato.
Il notaio già «in casa»: una vicinanza che conta
Avere il notaio già “in casa”, per noi, è meraviglioso. Nel nostro lavoro, una decisione immobiliare non vive soltanto di fotografie belle, visite e proposte. Ci sono documenti da capire, condizioni da chiarire e passaggi giuridici da affrontare con il professionista competente.
Il sito dello Studio Ferrini descrive anche le frequenti collaborazioni con gli avvocati e notai Manuele Bianchi e Fausto Barchi, e con l’avvocato e professore universitario Michele Rusca, tutti presenti nella medesima struttura in comunione di cancelleria. 3
La presenza dello studio legale e notarile nello stesso luogo rende più naturale il confronto quando il progetto lo richiede. Per chi sta pensando di vendere, acquistare o organizzare il proprio patrimonio, poter avviare un dialogo con competenze vicine è un valore concreto: aiuta a dare una direzione alle domande, invece di lasciarle sospese.
Le prestazioni legali e notarili restano affidate ai professionisti incaricati, con la loro autonomia e i rispettivi mandati. Il vantaggio che ci entusiasma è la prossimità: poter accompagnare meglio una persona anche nel momento in cui il suo progetto ha bisogno di una competenza diversa dalla nostra.
Nell’arco di pochi passi, le persone giuste per il tuo progetto
Ci sono luoghi in cui tutto sembra lontano: un documento da richiedere, una domanda a cui trovare risposta, un appuntamento ancora da fissare. Qui, invece, ci piace l’idea che il tuo progetto possa prendere forma camminando. Nell’arco di pochi passi, i nostri clienti trovano una rete di competenze che rende più semplice occuparsi della propria casa e della propria attività.
Trovano la nostra assicurazione di fiducia, a cui rivolgersi per la responsabilità civile privata e le garanzie locative assicurative. Spesso bastano pochi minuti per avviare la pratica e mettere a fuoco ciò che serve; l’emissione delle coperture resta legata alle verifiche e alle condizioni dell’assicuratore. Per noi, la bellezza è anche questa: sapere a chi accompagnarti, senza lasciarti solo davanti a una lista di incombenze.
Trovano notai di lunga esperienza, con cui affrontare l’acquisto dei propri immobili e i passaggi che meritano attenzione. Professionisti capaci di dare il giusto peso a una firma, perché dietro una firma può esserci una casa desiderata per anni, una scelta di famiglia, un nuovo inizio.
E chi cerca il proprio “commercialista” trova interlocutori fiduciari per la contabilità, la fiscalità e le esigenze della propria attività. La presenza di Ticonsul SA, con le competenze che presenta in questi ambiti, arricchisce questo contesto professionale.4 Anche un’impresa ha una storia da custodire: il coraggio con cui è nata, le persone che la fanno vivere, il futuro che vuole costruire.
Attorno a noi ci sono mestieri, esperienza e tanta storia alle spalle. Ognuno con il proprio ruolo; noi con il piacere di aiutarti a incontrare la competenza giusta. La vicinanza che amiamo non è soltanto una questione di indirizzi. È sentirsi seguiti da persone che hanno cura di quello che fanno.
La magia di sentirsi parte della città
Passeggiare per le vie romantiche del centro di Lugano ha qualcosa di magico. Ti basta uscire dalla porta e la giornata cambia ritmo: il profumo di un caffè, una vetrina curata, un saluto scambiato per strada. Gli angoli che impari a riconoscere diventano parte delle tue abitudini, quasi piccoli appuntamenti con la città.
E poi ci sono i bellissimi fiori di DAHRA, in Via della Posta. Un angolo di verde e di colori che ci fa venire voglia di rallentare. DAHRA racconta il proprio lavoro floreale come un incontro tra armonia, passione e creatività: i bouquet prendono forma davanti al cliente, trasformando la scelta di un fiore in un piccolo momento da vivere. 7
Adoriamo questa cura. Le rose, le piante, le composizioni che sembrano saper dire ciò che, a volte, non riusciamo a mettere in parole. Un «ti penso», un grazie, un benvenuto. O semplicemente il piacere di portare a casa qualcosa di bello. Ci sono vetrine che non invitano soltanto a entrare: rendono più dolce anche il cammino di chi passa.
È un incanto passeggiare per queste vie e scoprire quanto romanticismo possa esserci nei servizi di ogni giorno. Scegliere una fragranza che ci somiglia. Cercare un regalo con attenzione. Fermarsi per un caffè, decidere dove pranzare, lasciarsi consigliare da chi conosce bene il proprio mestiere. Non sono soltanto acquisti o commissioni: sono occasioni per incontrarsi e dare un po’ più di bellezza alla giornata.
Per noi il centro è anche questo: un luogo che sa prendersi cura delle persone attraverso piccoli gesti. I fiori da regalare, una tavola a cui sedersi, una porta che si apre e qualcuno che ti accoglie. Essere qui con la nostra sede operativa significa partecipare a questa vita, non limitarci ad avere un indirizzo. E ci piace immaginare che anche un appuntamento con noi possa diventare parte di una passeggiata piacevole, da ricordare con un sorriso.
In primavera ci innamoriamo della luce che torna ad allungare le giornate. D’estate, di quel desiderio di restare ancora un po’ fuori, prima di rientrare. In autunno, dei colori caldi e del piacere di fermarsi a un tavolino. E d’inverno, dell’atmosfera raccolta che rende ancora più bello incontrarsi, mentre il centro si accende di luci.
Gli eventi e gli appuntamenti che animano Lugano aggiungono sempre un motivo per viverla. Noi adoriamo essere immersi in tutto questo. Non guardare la città da lontano, ma abitarne la quotidianità: incontrare chi la fa crescere, conoscere nuove idee, sentirci parte della sua energia.
Ci piace essere vicini anche a PoW.space, uno spazio di coworking e un ecosistema dedicato al lavoro, all’innovazione e al benessere, in Contrada di Sassello. Una realtà che ammiriamo profondamente. Ci riconosciamo nel desiderio di dare spazio alle persone e alle possibilità: perché anche per noi incontrarsi, mettersi in gioco e costruire qualcosa di proprio è una parte bellissima del lavoro. 5
I pranzi di lavoro che non vediamo l’ora di vivere
Ci immaginiamo già i pranzi di lavoro all’Osteria Trani, e negli altri ristoranti del centro che amiamo. Quell’ora in cui si lascia la scrivania, ci si siede a tavola e una conversazione trova un ritmo diverso. Il piacere di mangiare bene, di ascoltarsi senza fretta, di parlare di un progetto e scoprire qualcosa in più della persona che lo sta immaginando. 6
Ci sono idee che hanno bisogno di un foglio. Altre nascono mentre si spezza il pane, si sorride, si guarda la città passare fuori dalla finestra. Adoriamo anche questa dimensione del nostro mestiere: seria nelle intenzioni, umana nei rapporti. Un pranzo può diventare l’inizio di una collaborazione, o semplicemente il momento in cui ci si capisce meglio.
Essere in Piazza Cioccaro significa, per noi, poter intrecciare tutto questo. Il lavoro e la bellezza. Le competenze e gli incontri. La concentrazione di un appuntamento e il piacere di ritrovarsi nelle vie del centro. Non vediamo l’ora di riempire le nostre giornate di progetti, di volti e di quei piccoli momenti che fanno sentire un luogo davvero tuo.
Un servizio home-made al 100%: fatto con cura, non in serie
Quando diciamo “home-made al 100%”, parliamo del nostro modo di lavorare. Un servizio costruito con attenzione per la persona che abbiamo davanti, non una risposta identica per tutti.
Amiamo la tecnologia, ma siamo anche romantici. Ci entusiasmano gli strumenti che semplificano i passaggi e rendono il lavoro più efficiente. Ma il senso di tutto, per noi, resta umano: mettere amore e passione in quello che facciamo. La cura con cui ascoltiamo, l’attenzione ai dettagli, il desiderio di trovare una soluzione giusta per te. La tecnologia ci aiuta a fare meglio. L’amore per il nostro lavoro ci ricorda perché lo facciamo.
Si comincia ascoltando. Capendo che cosa vuoi davvero ottenere, quali sono i tuoi dubbi e quali decisioni richiedono un approfondimento. Poi si mette ordine: nelle informazioni, nelle priorità e nei passaggi da affrontare. È lì che la nostra presenza deve fare la differenza.
La vicinanza alle altre competenze non sostituisce questo lavoro: lo rende più ricco. Ci permette di pensare al tuo progetto con una visione più ampia, sapendo quando seguire direttamente una questione e quando coinvolgere il professionista adatto. Con ruoli chiari e rispetto per la riservatezza delle informazioni.
Home-made significa che il tuo progetto non viene trattato come un numero. Significa conoscere la tua esigenza, riprendere il filo di una conversazione e dedicare attenzione anche a quel dettaglio che, per te, cambia tutto. È questo che vogliamo portare nella nostra nuova sede operativa: la serietà del lavoro e il calore di un’accoglienza autentica.
Siamo felici di condividere tutto questo con te
Una nuova sede operativa è anche una promessa a noi stessi: continuare a migliorare il modo in cui incontriamo e accompagniamo le persone. Non basta un indirizzo bello. Bisogna essere all’altezza delle storie che verranno raccontate al suo interno.
Noi vogliamo farlo con entusiasmo, competenza e presenza. Ci rende felici immaginare i progetti che prenderanno forma in Piazza Cioccaro: una casa da trovare, un immobile da valorizzare, un patrimonio da organizzare con maggiore consapevolezza. E ci rende felici poterli affrontare in un luogo che amiamo, vicino ai professionisti e ai partner con cui dialogare.
In fondo, chi lavora ogni giorno per aiutare gli altri a trovare il posto giusto sa riconoscere quando ne ha trovato uno anche per sé. Noi, in Piazza Cioccaro, ci sentiamo così: nel posto giusto. E non vediamo l’ora di condividerlo con te.
Vieni a raccontarci il tuo prossimo capitolo
Vuoi affittare, vendere o amministrare il tuo immobile? Scrivici e concordiamo un appuntamento nella nostra nuova sede operativa di Piazza Cioccaro 4, nel cuore di Lugano.
Raccontaci di che cosa hai bisogno. Al resto cominciamo a dare forma insieme, un passo alla volta.
Global Vision Enterprises
Telefono: +41 91 921 24 28
WhatsApp: +41 78 404 56 75
Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
RIFERIMENTI
Foto fornite da Global Vision Enterprises, adattate al formato orizzontale mediante estensione grafica dei bordi. Originali conservati. Le due scene di accoglienza e collaborazione sono illustrazioni editoriali, non fotografie dello studio o dei professionisti citati.
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