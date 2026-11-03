Ci siamo innamorati. Di un nuovo indirizzo a Lugano

Ci sono indirizzi che scrivi su un biglietto da visita. E poi ci sono luoghi che senti già tuoi, prima ancora di sederti alla scrivania. Piazza Cioccaro, per noi, è uno di questi. Un angolo di Lugano che ci ha conquistati con la sua intimità, il suo carattere e quella bellezza discreta che non ha bisogno di alzare la voce.

