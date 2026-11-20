Buon compleanno Luc e INARCHI. Il bello è lavorare insieme.
A Luc Mayer e a INARCHI: un abbraccio da tutti noi, per la passione che ci unisce e il piacere di costruire insieme.
A Luc Mayer e a INARCHI: un abbraccio da tutti noi, per la passione che ci unisce e il piacere di costruire insieme.
Oggi, 20 novembre, celebriamo il compleanno del nostro caro Luc Mayer, mente brillante alla guida di questa magnifica azienda che è INARCHI. Buon compleanno, Luc! In Verità Immobiliari vogliamo dedicarti parole che assomiglino al nostro affetto: sincere, personali, senza cerimonie.
Noi di Global Vision Enterprises amiamo lavorare con te e con il tuo team. Ci piacciono la vostra sensibilità, la cura e il modo di affrontare i progetti pensando alle persone. Questa è l’occasione per dirvelo e per celebrare il percorso che hai costruito. Prima di parlare di architettura, però, viene il nostro augurio: che sia una giornata felice, piena di calore.
L’ospitalità, prima ancora del progetto
Luc è cresciuto in una famiglia di albergatori. È un’origine che troviamo significativa, perché l’ospitalità mette al centro una domanda semplice: come si sentirà la persona che entrerà qui? Una camera, una sala, un ambiente di passaggio devono accogliere esigenze diverse, spesso senza che l’ospite debba chiedere nulla.Noi troviamo un legame bellissimo tra queste radici e il mondo degli interni. L’ospitalità insegna a guardare un ambiente dalla parte di chi lo vive: la luce che invita a fermarsi, una seduta che accoglie davvero, il dettaglio che rende un soggiorno più piacevole. È questo incontro tra bellezza e benessere che ci appassiona.
Anche una casa, dopotutto, accoglie. Accoglie le abitudini di una famiglia, le giornate storte, gli amici a cena, il bisogno di silenzio. Per noi, il valore di un interno si misura anche lì: nella facilità con cui diventa parte della vita. Ed è una sensibilità che apprezziamo profondamente in Luc e in INARCHI.
Da Milano a INARCHI, un percorso che prende forma
La formazione porta Luc al Politecnico di Milano, dove si diploma in architettura d’interni nel 2007. Studiare nella città del design significa confrontarsi con una cultura del progetto ampia, in cui materiali, proporzioni, ricerca e uso quotidiano degli ambienti entrano continuamente in relazione.
Nel suo percorso professionale ci sono diversi anni di collaborazioni con ditte impegnate nella realizzazione di interni per hotel e ristoranti. La biografia pubblicata da INARCHI cita esperienze legate al W Hotel Verbier, allo Starling Hotel di Ginevra, al Royal Hotel di Crans-Montana e a The View Lugano. Un lavoro maturato accanto a realtà incaricate di realizzare ambienti dell’ospitalità, dove il gusto deve dialogare con esigenze concrete e standard elevati.
Nel 2014 Luc fonda INARCHI. Le esperienze maturate trovano così una dimensione propria, dedicata a residenze private, hotel, ristoranti e spazi commerciali in Ticino e in Svizzera. Lo studio riunisce architettura d’interni, arredamento e uno spazio creativo: ambiti complementari, attraverso i quali accompagnare un’idea verso la sua realizzazione. A noi piace soprattutto la possibilità di tenere vicino il progetto alla vita che dovrà ospitare.
Dietro INARCHI, una squadra a cui vogliamo dire grazie
Festeggiare Luc significa anche rivolgere un pensiero alle persone che compongono oggi INARCHI. Luc, founder, è il punto di partenza di questa storia. Walter, responsabile commerciale, presidia la dimensione commerciale dello studio. Alessandro, project manager, porta nel suo ruolo l’esperienza nell’arredamento, nel contract e negli acquisti. Tre responsabilità diverse, tutte importanti quando un desiderio deve diventare un progetto concreto.
Giacomo, architetto e direttore lavori, segue il versante architettonico e la direzione dei lavori. Gimena, interior designer, lavora sulla progettazione degli interni. Caterina, store manager, si occupa della gestione del negozio. Ci piace ricordarli insieme: il disegno degli ambienti, il lavoro sul campo e lo spazio in cui conoscere arredi e soluzioni appartengono alla stessa realtà, pur richiedendo attenzioni differenti.
Selin e Riccardo, entrambi junior interior architect, completano il team con i rispettivi percorsi di formazione, alla SUPSI e all’Accademia di Mendrisio. Anche a loro va il nostro augurio, con la stessa cura riservata a tutti gli altri. Questa celebrazione vuole abbracciare l’intera squadra: ogni nome merita spazio, ogni ruolo ha valore.(1)
Perché amiamo lavorare con voi
Amiamo collaborare con Luc e con il team INARCHI perché apprezziamo gli interlocutori competenti. Persone con cui parlare di soluzioni, confrontare esigenze e dare alle idee una forma sensata. Per noi di Global Vision Enterprises, questa qualità del dialogo conta moltissimo: rende il lavoro interessante e dà sostanza al rapporto tra professionisti.
Nel nostro settore l’effetto scenografico può prendersi tutta l’attenzione. Noi cerchiamo altro, oltre alla bella immagine: luoghi comodi, pensati per chi li abiterà o li userà. Ci interessa capire dove si appoggeranno le cose, come si muoveranno le persone, quali scelte resteranno pratiche quando la novità sarà passata. È da qui che nasce il nostro amore per le soluzioni ben ragionate.
In voi apprezziamo cura, sensibilità e rispetto del lavoro. Ci piace una creatività che sappia orientare le possibilità, senza trasformarle in caos. Il progetto deve seguire il cliente, le sue necessità e il suo modo di vivere. Poter condividere questa attenzione è una delle ragioni per cui lavorare insieme ci fa piacere. E oggi vogliamo dirtelo con affetto, Luc: la nostra stima professionale si accompagna a un bene sincero.
Due progetti per guardare più da vicino
Per conoscere uno studio, vale la pena guardare gli ambienti a cui ha lavorato. Nel portfolio INARCHI troviamo il Resort Collina d’Oro, a Lugano, tra i progetti del 2022. Le immagini degli interni raccontano atmosfere luminose e accoglienti, e ci riportano a un settore profondamente legato al percorso di Luc: quello dell’ospitalità.(2)
La Villa privata a Sorengo, del 2025, racconta invece un intervento chiavi in mano con esigenze molto precise. La cucina è pensata per l’uso familiare e per uno chef personale. Il progetto comprende il recupero e il trattamento dei pavimenti in pietra, interventi su pareti e soffitti, la fornitura e la posa di una cucina Febal Casa con elementi custom e dettagli in noce Canaletto.(3)
Qui troviamo un esempio concreto di ciò che ci interessa: mettere in relazione materiali, uso degli spazi e necessità delle persone. Una cucina deve funzionare mentre si prepara, si condivide, si riordina. La bellezza acquista valore anche attraverso queste attenzioni. Questi due progetti del portfolio INARCHI invitano a guardare più da vicino il lavoro dello studio, passando dalle parole agli ambienti.
Il nostro augurio, oltre il lavoro
Luc, il tuo compleanno ci offre una pausa preziosa per dire qualcosa che nel ritmo delle attività può restare implicito. Ti vogliamo bene e siamo felici di collaborare con te. Ci fa piacere riconoscere il cammino fatto, dalla formazione alle esperienze professionali, fino alla realtà che hai fondato e alle persone che oggi ne fanno parte.
Il nostro augurio riguarda anche tutto ciò che sta fuori dai progetti: tempo per te, affetti vicini, leggerezza, occasioni per festeggiare davvero. Ti auguriamo di conservare il gusto della curiosità e di trovare soddisfazione nelle idee che prenderanno forma, insieme alla libertà di fermarti e goderti quanto hai costruito.
A INARCHI auguriamo di continuare a crescere attraverso il lavoro condiviso, dando spazio alle competenze di ciascuno. Da parte nostra resta il piacere di essere interlocutori e alleati: con rispetto, entusiasmo e quel coinvolgimento umano che rende la collaborazione qualcosa a cui teniamo.
Scopri il mondo INARCHI
Se vuoi conoscere meglio INARCHI, puoi esplorare il portfolio sul sito o prendere contatto per un caffè conoscitivo. È un modo semplice per avvicinarsi allo studio, raccontare un’esigenza e capire quali possibilità immaginare insieme.
INARCHI · www.inarchi.ch · info@inarchi.ch · Tel. +41 91 980 37 63 · Via Ferruccio Pelli 25, 6900 Lugano. (4)
Oggi, però, il pensiero più importante resta per te. Buon compleanno, Luc. Buon compleanno, INARCHI. A tutta la squadra, il nostro augurio di giornate ricche di idee, soddisfazioni e rapporti belli da coltivare. Da tutti noi di Global Vision Enterprises, un abbraccio affettuoso. Il bello è lavorare insieme, e poterlo fare con persone a cui vogliamo bene.
Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
RIFERIMENTI
Fotografie autentiche dal sito INARCHI. Immagini dei progetti: Michel Passos Zylberberg. Diritti dei rispettivi titolari; riutilizzo editoriale da confermare prima della pubblicazione.
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