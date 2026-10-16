Lavorare in Svizzera conviene ancora?
I nuovi dati sul mercato del lavoro raccontano un quadro diverso
La disoccupazione in Svizzera aumenta rispetto al 2025, ma le aziende continuano a creare posti di lavoro e a cercare personale qualificato. In Ticino, intanto, il numero dei frontalieri mostra segnali di rallentamento. Ecco cosa emerge dagli ultimi dati ufficiali della SECO e dell'Ufficio federale di statistica.
Per migliaia di lavoratori italiani, trovare un impiego in Svizzera continua a rappresentare un'opportunità per migliorare il proprio reddito e le prospettive professionali. Gli stipendi mediamente più elevati rispetto all'Italia, la solidità dell'economia elvetica e la possibilità di vivere oltreconfine mantenendo un salario in franchi svizzeri sono elementi che rendono particolarmente interessante il mercato del lavoro ticinese. Tuttavia, gli ultimi dati ufficiali suggeriscono che qualcosa stia cambiando e che trovare un'occupazione in Svizzera non sia necessariamente semplice come in passato.
La fotografia che emerge dalle statistiche della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dell'Ufficio federale di statistica (UST) è infatti caratterizzata da due tendenze apparentemente contrastanti: da una parte aumenta il numero delle persone disoccupate rispetto allo scorso anno, mentre dall'altra le aziende continuano ad assumere e a segnalare difficoltà nel trovare personale qualificato. Una situazione che merita attenzione soprattutto per i frontalieri italiani, il cui futuro lavorativo dipende in larga misura dall'andamento dell'economia svizzera e, in particolare, da quella del Canton Ticino.
Disoccupazione in Svizzera: a settembre 2026 oltre 140.000 persone senza lavoro
Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla SECO il 6 ottobre 2026, nel mese di settembre le persone registrate come disoccupate in Svizzera erano 140.480, con un tasso di disoccupazione pari al 3,0%. Rispetto ad agosto si è registrata una lieve diminuzione di 1.064 persone, equivalente allo 0,8%, ma il confronto con settembre 2025 evidenzia un andamento meno favorevole.
In dodici mesi, infatti, il numero dei disoccupati è aumentato di 7.247 unità, pari al 5,4%. Questo significa che, nonostante il mercato del lavoro svizzero mantenga un livello di disoccupazione relativamente contenuto, oggi ci sono più persone alla ricerca di un'occupazione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche considerando i dati corretti per le oscillazioni stagionali, il tasso di disoccupazione si attesta al 3,1%, confermando un quadro che richiede attenzione.
Un altro elemento importante riguarda le persone complessivamente registrate presso gli uffici regionali di collocamento. A settembre i disoccupati e gli altri iscritti in cerca d'impiego erano, al netto delle variazioni stagionali, 237.244, con un tasso del 5,0%. Il numero è superiore a quello dei disoccupati perché comprende anche persone alla ricerca di un nuovo impiego che non rientrano nella definizione amministrativa di disoccupato.
Questi numeri non indicano necessariamente una crisi occupazionale, ma mostrano come il mercato svizzero sia diventato più competitivo per alcune categorie di lavoratori. Per chi desidera trasferirsi professionalmente oltre confine o iniziare un'attività come frontaliere, diventa quindi sempre più importante valutare le competenze richieste dalle imprese e le effettive opportunità disponibili.
L'occupazione continua a crescere: oltre 111.000 posti di lavoro in più in un anno
Se i dati sulla disoccupazione evidenziano alcune difficoltà, quelli relativi all'occupazione raccontano una situazione decisamente più incoraggiante. Secondo le statistiche UST pubblicate il 27 agosto 2026, nel secondo trimestre dell'anno il numero degli impieghi in Svizzera ha raggiunto quota 5,698 milioni, con un incremento di 111.800 posti di lavoro rispetto allo stesso trimestre del 2025.
L'aumento corrisponde a una crescita del 2,0% su base annua e dimostra che, nonostante le difficoltà registrate da una parte della popolazione attiva, le imprese svizzere continuano a espandere i propri organici. La crescita ha interessato soprattutto il settore dei servizi, che ha registrato 98.700 impieghi aggiuntivi, mentre industria e costruzioni hanno contribuito con altri 13.100 posti di lavoro.
Le opportunità non mancano nemmeno per chi è alla ricerca di una nuova posizione. Nel secondo trimestre del 2026, le aziende svizzere segnalavano complessivamente 98.700 posti vacanti, in aumento del 2,7% rispetto all'anno precedente. A settembre, secondo la SECO, i posti vacanti annunciati agli uffici regionali di collocamento erano invece 44.199, in crescita del 18,3% su base annua. Le due rilevazioni utilizzano metodologie e coperture differenti e non devono quindi essere confrontate direttamente.
Il dato forse più significativo riguarda però la difficoltà delle imprese a trovare lavoratori con competenze adeguate. Nel secondo trimestre, il 33,9% delle aziende, considerando la ponderazione in base agli impieghi, segnalava problemi nel reclutamento di personale specializzato. Questo fenomeno aiuta a spiegare perché possano aumentare contemporaneamente sia il numero dei disoccupati sia quello dei posti disponibili: non sempre, infatti, le competenze di chi cerca lavoro corrispondono a quelle richieste dalle aziende.
Frontalieri in Ticino: il numero dei lavoratori mostra segnali di rallentamento
Per comprendere cosa stia succedendo lungo il confine tra Italia e Svizzera, è necessario distinguere la situazione nazionale da quella del Canton Ticino, dove la presenza dei lavoratori frontalieri rappresenta una componente fondamentale dell'economia.
Secondo i dati dell'Ufficio di statistica del Canton Ticino (Ustat) relativi al primo trimestre 2026, il numero dei frontalieri occupati nel Cantone si attesta a 78.561 persone, in diminuzione dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Si tratta di una flessione relativamente contenuta, che si inserisce però in una tendenza di rallentamento già osservata negli ultimi due anni.
Nello stesso periodo, il numero degli occupati residenti in Ticino è invece aumentato dell'1,4%, raggiungendo quasi 170.000 persone. A livello nazionale, la situazione risulta differente: nel primo trimestre del 2026 i frontalieri impiegati in tutta la Svizzera erano 413.320, con una crescita dell'1,9% rispetto all'anno precedente.
Questa divergenza è particolarmente interessante perché suggerisce che il mercato del lavoro ticinese stia seguendo un percorso diverso da quello di altre regioni della Confederazione. Tra le possibili spiegazioni, l'Ustat segnala anche gli effetti del nuovo accordo fiscale sui frontalieri, entrato in vigore nel 2023, che potrebbe aver contribuito a modificare alcune scelte di residenza dei lavoratori.
È importante precisare che la riduzione del numero dei frontalieri non significa necessariamente che le imprese ticinesi stiano licenziando lavoratori italiani. Il dato può essere influenzato da diversi fattori, tra cui il pensionamento, i cambiamenti di residenza, il mancato rinnovo di alcuni rapporti di lavoro e le nuove assunzioni. Rimane però un segnale da monitorare, soprattutto per chi sta valutando di cercare lavoro in Svizzera.
Stipendi in Ticino: il vantaggio economico rimane, ma bisogna considerare tutti i costi
Nonostante le trasformazioni del mercato del lavoro, la convenienza economica rimane uno dei principali motivi che spingono molti italiani a cercare un impiego oltreconfine. Secondo i dati Ustat relativi al 2024, il salario mensile mediano nel settore privato ticinese era pari a 5.393 franchi, con differenze significative tra uomini e donne, settori economici, qualifiche professionali e tipologie contrattuali.
Il salario mediano rappresenta il valore che divide i lavoratori in due gruppi uguali: metà guadagna di più e metà guadagna di meno. Non si tratta quindi di uno stipendio garantito a chi viene assunto in Ticino, ma di un riferimento statistico utile per comprendere le condizioni retributive del mercato cantonale.
Per un lavoratore residente in Italia, uno stipendio di questo livello può risultare interessante, soprattutto considerando la possibilità di mantenere parte delle proprie spese quotidiane in euro e ricevere il reddito in franchi svizzeri. Tuttavia, per stabilire quanto convenga realmente lavorare in Svizzera, occorre considerare anche la tassazione applicabile, i contributi previdenziali, le spese di trasporto, l'assicurazione sanitaria e gli eventuali costi legati alla gestione del conto corrente.
Anche la distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri, introdotta dal nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, può incidere in maniera significativa sul reddito netto disponibile. Due lavoratori con lo stesso stipendio lordo potrebbero infatti ritrovarsi con importi netti differenti a seconda della loro situazione fiscale e personale.
Cambio franco-euro: un fattore da considerare per lo stipendio dei frontalieri
Un ulteriore elemento che incide sulla convenienza del lavoro frontaliero riguarda il cambio tra franco svizzero ed euro. Chi vive in Italia ma percepisce lo stipendio in Svizzera deve spesso convertire una parte del proprio reddito in euro per affrontare le spese quotidiane, pagare il mutuo o sostenere i costi familiari.
Le oscillazioni del tasso di cambio possono modificare il valore effettivo dello stipendio una volta convertito in euro, mentre le commissioni e le condizioni applicate dagli intermediari possono incidere ulteriormente sull'importo ricevuto. Per questo motivo, oltre a valutare il salario offerto da un'azienda svizzera, è importante prestare attenzione anche alle modalità con cui il denaro viene trasferito e convertito.
Tra i servizi dedicati a questa esigenza rientra CambiaValute.ch, piattaforma online che permette di effettuare operazioni di cambio tra franchi svizzeri ed euro. Per i frontalieri che devono convertire regolarmente lo stipendio, confrontare il tasso di cambio effettivamente applicato e gli eventuali costi dell'operazione può contribuire a ridurre le spese legate alla gestione del reddito.
Si tratta di un aspetto che spesso riceve meno attenzione rispetto alla tassazione o all'importo dello stipendio, ma che può incidere sul bilancio familiare nel corso dell'anno, soprattutto quando le conversioni vengono effettuate ogni mese.
Lavorare in Svizzera nel 2026 conviene ancora? Cosa ci dicono i dati
I numeri più recenti dimostrano che la Svizzera continua a offrire opportunità professionali, ma anche che il suo mercato del lavoro sta attraversando una fase di trasformazione. L'aumento della disoccupazione rispetto al 2025 non coincide infatti con una contrazione generale dell'occupazione, che continua a crescere, sostenuta soprattutto dal settore dei servizi e dalla domanda di personale specializzato.
Per i lavoratori frontalieri italiani, il quadro è leggermente diverso. In Ticino il numero degli occupati provenienti dall'estero mostra una lieve flessione, mentre cresce l'occupazione dei residenti. Non è ancora possibile stabilire se questa tendenza sia destinata a proseguire oppure se rappresenti una fase temporanea di assestamento, anche alla luce delle modifiche fiscali intervenute negli ultimi anni.
La risposta alla domanda iniziale rimane quindi positiva, ma con alcune precisazioni. Lavorare in Svizzera può continuare a essere economicamente vantaggioso, soprattutto per chi possiede competenze richieste dalle imprese e riesce a ottenere condizioni salariali competitive. Allo stesso tempo, è sempre meno opportuno considerare il mercato del lavoro elvetico come una garanzia automatica di occupazione e di stipendi elevati.
La scelta di diventare frontaliere dovrebbe basarsi su una valutazione complessiva delle opportunità professionali, del reddito netto effettivo e dei costi necessari per lavorare oltreconfine. Perché, anche in un mercato del lavoro che continua a crescere, ciò che conta davvero per ogni lavoratore non è soltanto quanto guadagna, ma quanto riesce a conservare del proprio stipendio.
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