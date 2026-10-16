Lavorare in Svizzera conviene ancora?

Per migliaia di lavoratori italiani, trovare un impiego in Svizzera continua a rappresentare un'opportunità per migliorare il proprio reddito e le prospettive professionali. Gli stipendi mediamente più elevati rispetto all'Italia, la solidità dell'economia elvetica e la possibilità di vivere oltreconfine mantenendo un salario in franchi svizzeri sono elementi che rendono particolarmente interessante il mercato del lavoro ticinese. Tuttavia, gli ultimi dati ufficiali suggeriscono che qualcosa stia cambiando e che trovare un'occupazione in Svizzera non sia necessariamente semplice come in passato.