Nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026, il franco svizzero ha registrato un importante apprezzamento nei confronti dell’euro, portando il cambio CHF/EUR oltre la soglia di 1,10. Questo significa che per ogni 1.000 franchi svizzeri è oggi possibile ottenere, al cambio di mercato, quasi di 1.100 euro, una notizia particolarmente interessante per le migliaia di lavoratori frontalieri che percepiscono uno stipendio in Svizzera e sostengono gran parte delle proprie spese in Italia.