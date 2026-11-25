Franco svizzero in forte rialzo: il cambio CHF/EUR supera quota 1,10
Il franco svizzero accelera nei confronti dell’euro, superando la soglia psicologica di 1,10 euro. Le tensioni commerciali internazionali e l’incertezza sui mercati finanziari spingono gli investitori verso la valuta elvetica, con importanti implicazioni per i lavoratori frontalieri.
Nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026, il franco svizzero ha registrato un importante apprezzamento nei confronti dell’euro, portando il cambio CHF/EUR oltre la soglia di 1,10. Questo significa che per ogni 1.000 franchi svizzeri è oggi possibile ottenere, al cambio di mercato, quasi di 1.100 euro, una notizia particolarmente interessante per le migliaia di lavoratori frontalieri che percepiscono uno stipendio in Svizzera e sostengono gran parte delle proprie spese in Italia.
Ma quali sono le ragioni di questo improvviso rafforzamento della valuta elvetica e quali potrebbero essere le prospettive per le prossime settimane?
Perché il franco svizzero sta salendo così tanto?
Il principale elemento alla base del movimento odierno sembra essere il ritorno dell’avversione al rischio sui mercati finanziari internazionali, alimentata dalle nuove tensioni commerciali e dalle indiscrezioni riguardanti la possibile introduzione di ulteriori dazi doganali da parte dell’amministrazione americana.
La prospettiva di un inasprimento delle relazioni commerciali internazionali rappresenta un fattore di particolare incertezza per l’economia europea, fortemente legata alle esportazioni e alla domanda globale, contribuendo a penalizzare l’euro e a favorire la domanda di valute considerate maggiormente difensive.
A questo si aggiungono le preoccupazioni degli investitori per le elevate valutazioni dei titoli tecnologici, in particolare delle società legate all’intelligenza artificiale, che stanno contribuendo ad alimentare un clima di incertezza sui mercati finanziari.
Il franco svizzero si conferma un bene rifugio
Ancora una volta, il franco svizzero conferma il proprio ruolo di bene rifugio, al pari dell’oro, beneficiando della ricerca di sicurezza da parte degli investitori internazionali.
La stabilità politica della Confederazione, la solidità delle finanze pubbliche e la credibilità della Banca nazionale svizzera rappresentano elementi che rendono la valuta elvetica particolarmente interessante nei momenti di maggiore incertezza economica e finanziaria.
A contribuire all’accelerazione del franco svizzero potrebbe essere anche la chiusura delle operazioni di carry trade, attraverso le quali gli investitori prendono in prestito franchi svizzeri, approfittando dei bassi tassi d’interesse, per investire in attività finanziarie maggiormente remunerative. Quando aumenta la percezione del rischio, la chiusura di queste operazioni comporta l’acquisto di franchi svizzeri, contribuendo ad alimentarne ulteriormente il rialzo.
Attenzione alla prossima decisione della Banca nazionale svizzera
Un altro elemento da non sottovalutare riguarda la politica monetaria della Banca nazionale svizzera (BNS), soprattutto alla luce dei recenti dati sull’inflazione elvetica.
Nel mese di ottobre l’inflazione svizzera ha raggiunto l’1,5% su base annua, rispetto all’1% registrato a settembre, alimentando le aspettative di un possibile rialzo dei tassi d’interesse nei prossimi mesi.
Un contesto molto diverso rispetto a quello caratterizzato dal rischio di deflazione, che potrebbe rendere la Banca nazionale svizzera maggiormente disposta a tollerare un rafforzamento del franco, considerando che una valuta forte contribuisce a contenere il costo delle importazioni e, di conseguenza, le pressioni inflazionistiche.
Il franco svizzero continuerà a salire?
Già diverse settimane fa avevamo scritto che, nel medio termine, ci aspettavamo nuovi massimi storici. Molto dipenderà dall’evoluzione delle tensioni commerciali internazionali, dall’andamento dei mercati azionari e dalle prossime decisioni di politica monetaria della Banca nazionale svizzera e della Banca centrale europea.
Qualora il clima di incertezza dovesse proseguire, non si possono escludere ulteriori apprezzamenti della valuta elvetica, mentre un ritorno della propensione al rischio sui mercati finanziari potrebbe favorire una correzione del cambio CHF/EUR.
Il superamento stabile della soglia psicologica di 1,10 rappresenterebbe comunque un segnale significativo, soprattutto in vista delle festività natalizie, un periodo durante il quale molti frontalieri si apprestano a convertire in euro non soltanto il proprio stipendio, ma anche la tredicesima mensilità.
Come monitorare il cambio franco svizzero-euro in tempo reale
Per seguire l’andamento del franco svizzero, consultare i grafici storici, le analisi e le previsioni sul cambio, è possibile visitare gratuitamente il portale EURCHF.com, interamente dedicato al rapporto tra la valuta elvetica e quella europea.
Chi desidera invece convertire il proprio stipendio svizzero in euro può consultare CambiaValute.ch, il servizio di cambio valuta online dedicato anche ai lavoratori frontalieri, confrontando il tasso di cambio effettivamente applicato con quello offerto dalla propria banca.
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