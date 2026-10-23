Previsione Franco svizzero: Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi

La differenza può diventare significativa nel corso di un anno, soprattutto per le famiglie che trasferiscono regolarmente il proprio stipendio dalla Svizzera all'Italia. Tuttavia, individuare il momento migliore per effettuare il cambio non è semplice, perché le oscillazioni valutarie sono influenzate da numerosi fattori economici e geopolitici, spesso difficili da prevedere.