Previsione Franco svizzero: Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi
Il franco svizzero torna a rafforzarsi nei confronti dell'euro e potrebbe avvicinarsi a nuovi record. Tra tensioni geopolitiche, investitori istituzionali e tassi d'interesse, analizziamo le prospettive del cambio EUR/CHF e cosa potrebbero significare per i frontalieri.
Il franco svizzero torna a rafforzarsi nei confronti dell'euro e potrebbe avvicinarsi a nuovi record. Tra tensioni geopolitiche, investitori istituzionali e tassi d'interesse, analizziamo le prospettive del cambio EUR/CHF e cosa potrebbero significare per i frontalieri.
Il franco svizzero torna a guadagnare terreno sull'euro
Il franco svizzero continua a dimostrare la propria forza nei confronti dell'euro. Dopo una fase di temporaneo indebolimento, la valuta elvetica ha ripreso ad apprezzarsi, tornando su livelli particolarmente favorevoli per chi percepisce un reddito in franchi e deve convertirlo in euro.
Al 23 ottobre 2026, il cambio EUR/CHF si trova intorno a quota 0,92. Questo significa che un franco svizzero vale circa 1,09 euro, un livello che testimonia quanto la moneta svizzera si sia rafforzata nel corso degli ultimi anni.
Ma la domanda che molti frontalieri si stanno ponendo è un'altra: il franco ha già espresso tutto il proprio potenziale oppure potrebbe continuare ad apprezzarsi, raggiungendo nuovi massimi storici nei prossimi mesi?
Per rispondere è utile osservare non soltanto l'andamento recente dei prezzi, ma anche il comportamento degli investitori istituzionali, il contesto geopolitico internazionale e le decisioni della Banca nazionale svizzera.
Perché il franco svizzero continua a essere considerato un bene rifugio
Uno degli elementi fondamentali per comprendere la forza del franco svizzero è il suo ruolo di valuta rifugio. Nei momenti di maggiore incertezza economica o geopolitica, gli investitori internazionali tendono a ricercare attività considerate relativamente sicure e la moneta elvetica rappresenta storicamente una delle principali destinazioni di questi capitali.
La stabilità politica della Confederazione, la solidità delle istituzioni, la credibilità della politica monetaria e la tradizionale prudenza nella gestione delle finanze pubbliche contribuiscono a sostenere questa reputazione.
Le recenti tensioni internazionali hanno riportato l'attenzione degli operatori finanziari sulle valute difensive, favorendo un rinnovato interesse per il franco. Non si tratta necessariamente di un fenomeno temporaneo: finché il quadro internazionale resterà caratterizzato da incertezze, la domanda di strumenti considerati sicuri potrebbe continuare a rappresentare un importante fattore di sostegno.
Naturalmente, essere una valuta rifugio non significa essere immune dalle oscillazioni. Il franco può attraversare fasi di indebolimento anche significative, soprattutto quando migliora la propensione al rischio sui mercati internazionali.
Cosa stanno facendo i grandi investitori istituzionali?
Un altro elemento interessante emerge dall'analisi del posizionamento degli operatori professionali sui mercati valutari.
Attraverso i dati del Commitments of Traders (COT), pubblicati settimanalmente dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense, è possibile osservare come alcune categorie di grandi investitori modificano la propria esposizione sui contratti futures legati al franco svizzero.
L'analisi di questi movimenti rappresenta uno degli strumenti utilizzati per individuare possibili cambiamenti nelle tendenze valutarie.
I dati al 13 ottobre 2026 mostrano, per esempio, che gli asset manager presentavano ancora un'esposizione netta negativa sul franco, ma meno marcata rispetto alla settimana precedente. Un'indicazione di progressiva riduzione delle posizioni ribassiste, che non equivale tuttavia a un acquisto netto generalizzato da parte degli istituzionali.
Questo aspetto è importante perché l'evoluzione delle posizioni può fornire informazioni aggiuntive rispetto alla semplice osservazione dei prezzi. Se il franco dovesse continuare a rafforzarsi accompagnato da un miglioramento del posizionamento istituzionale, il segnale potrebbe contribuire a sostenere l'ipotesi di una prosecuzione della tendenza rialzista.
La Banca nazionale svizzera mantiene i tassi allo 0%
A rendere particolarmente interessante la situazione attuale è anche la politica monetaria della Banca nazionale svizzera (BNS).
Nella riunione del 24 settembre 2026, l'istituto centrale ha deciso di mantenere il tasso guida allo 0%, confermando una politica monetaria particolarmente accomodante.
Normalmente, tassi d'interesse contenuti rendono una valuta meno interessante per gli investitori internazionali, poiché riducono il rendimento ottenibile attraverso gli strumenti monetari denominati in quella divisa.
Il franco svizzero, tuttavia, continua a beneficiare della propria reputazione di bene rifugio. Questo dimostra che il livello dei tassi, pur essendo una variabile fondamentale, non rappresenta l'unico elemento in grado di influenzare i mercati valutari.
La stessa BNS ha ribadito di essere pronta a intervenire sul mercato dei cambi qualora fosse necessario per mantenere condizioni monetarie appropriate. Un apprezzamento eccessivo della valuta potrebbe infatti mettere sotto pressione le imprese esportatrici svizzere e contribuire a ridurre ulteriormente l'inflazione attraverso il minor costo dei prodotti importati.
Proprio per questo, le future decisioni della banca centrale rappresenteranno una delle variabili più importanti da monitorare nei prossimi mesi.
Franco svizzero: nuovi massimi storici nei prossimi mesi?
Mettendo insieme le informazioni disponibili, il quadro appare potenzialmente favorevole a un ulteriore apprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro.
La recente ripresa della valuta, la sua capacità di attrarre capitali nei periodi di incertezza e l'evoluzione del posizionamento sui mercati finanziari sono elementi che meritano attenzione.
La nostra interpretazione è che il franco possa continuare a rafforzarsi nel medio periodo, con la possibilità di tornare a testare i propri massimi storici nei confronti dell'euro.
Non significa necessariamente assistere a un movimento lineare. Le valute attraversano continuamente fasi di rialzo e ribasso e individuare con precisione il momento in cui verrà raggiunto un determinato livello è estremamente difficile.
In particolare, un miglioramento della situazione geopolitica, un cambiamento delle aspettative sui tassi d'interesse o eventuali interventi della BNS potrebbero rallentare oppure invertire temporaneamente la tendenza.
Resta però interessante osservare come, nonostante tassi d'interesse prossimi allo zero, il franco continui a esprimere una notevole forza sui mercati internazionali.
Frontalieri: conviene cambiare subito i franchi in euro oppure aspettare?
Per le migliaia di lavoratori frontalieri che ogni mese ricevono uno stipendio in franchi svizzeri, l'andamento del cambio rappresenta una variabile importante del proprio potere d'acquisto. Scegliere il momento in cui convertire il proprio salario può infatti fare una differenza significativa sull'importo effettivamente disponibile per le spese quotidiane.
Un franco più forte significa ottenere più euro a parità di stipendio, con un beneficio immediato per chi vive in Italia ma lavora nella Confederazione.
Consideriamo un esempio pratico. Un frontaliere che deve convertire 5.000 franchi svizzeri, con un cambio ipotetico EUR/CHF di 0,92 (ovvero 0,92 franchi per un euro), otterrebbe circa 5.435 euro, prima di commissioni e spread applicati dall'operatore. Qualora il cambio scendesse a 0,90, a parità di franchi riceverebbe circa 5.556 euro, ossia oltre 120 euro in più.
La differenza può diventare significativa nel corso di un anno, soprattutto per le famiglie che trasferiscono regolarmente il proprio stipendio dalla Svizzera all'Italia. Tuttavia, individuare il momento migliore per effettuare il cambio non è semplice, perché le oscillazioni valutarie sono influenzate da numerosi fattori economici e geopolitici, spesso difficili da prevedere.
Per questo motivo, anziché tentare di anticipare ogni movimento del mercato, può essere utile monitorare il tasso di cambio e individuare livelli considerati favorevoli. A questo proposito, CambiaValute.ch mette a disposizione un servizio gratuito di alert, attraverso il quale è possibile impostare il tasso di cambio desiderato e ricevere automaticamente un SMS quando viene raggiunto. In questo modo, i frontalieri possono seguire le opportunità offerte dal mercato senza dover controllare continuamente le quotazioni, scegliendo con maggiore consapevolezza quando convertire i propri franchi in euro, compatibilmente con le proprie esigenze di liquidità.
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