Franco ed euro, quanto vale davvero il tuo stipendio? Un sito gratuito te lo dice in tempo reale
Cambio aggiornato, convertitore, grafici dal 1999, tassi di BNS e BCE e un'analisi settimanale: eurchf.com riunisce in un'unica pagina tutto ciò che serve a chi guadagna in franchi e spende in euro.
Cambio aggiornato, convertitore, grafici dal 1999, tassi di BNS e BCE e un'analisi settimanale: eurchf.com riunisce in un'unica pagina tutto ciò che serve a chi guadagna in franchi e spende in euro.
IN BREVE:
- Oggi un franco vale 1,0816 euro (EUR/CHF a 0,9245, rilevazione del 18 novembre 2026).
- Rispetto al 2007, lo stesso stipendio in franchi vale oltre l'80% in più in euro.
- La BCE è al 2,50%, la BNS allo 0,00%: prossime decisioni il 10 e il 17 dicembre.
- Su eurchf.com dati, grafici e convertitore sono gratuiti e senza registrazione.
Per le decine di migliaia di frontalieri che ogni giorno attraversano il confine tra Italia e Svizzera, il cambio tra franco ed euro non è un numero da pagine finanziarie. È la differenza tra un mese tranquillo e uno da stringere la cinghia.
Chi riceve lo stipendio in franchi e paga mutuo, spesa e bollette in euro lo sa bene: a parità di busta paga, la cifra che arriva sul conto italiano cambia da un mese all'altro. A volte di poco, a volte di parecchio.
Le domande sono sempre le stesse. Il cambio di oggi è buono? Il franco è vicino ai massimi? E che cosa lo fa salire o scendere?
Per rispondere è nato eurchf.com, un portale gratuito dedicato esclusivamente al rapporto tra euro e franco svizzero.
Stesso stipendio, euro molto diversi
Per capire quanto pesi il cambio basta un esempio. Prendiamo uno stipendio netto di 6'000 franchi e vediamo quanto valeva in euro nei momenti chiave degli ultimi 27 anni.
Nell'ottobre 2007, con l'euro al suo massimo storico, quei 6'000 franchi valevano circa 3'570 euro. Oggi ne valgono quasi 6'500: quasi tremila euro in più al mese, senza che lo stipendio sia cambiato di un centesimo.
Il picco più recente è del 9 marzo 2026, quando il franco ha toccato i livelli più forti dal 2015, con l'euro sceso sotto quota 0,90. Da allora ha ceduto un po' di terreno: sullo stesso importo, quasi 200 euro al mese in meno.
Il cambio in tempo reale, nelle due direzioni
La prima cosa che si vede aprendo il sito è la quotazione, aggiornata durante la giornata. Il cambio si può leggere in due modi, ed è utile conoscerli entrambi.
Per un frontaliere la seconda è la più intuitiva: più è alta, più vale lo stipendio in euro.
Un dettaglio importante: eurchf.com mostra il tasso medio di mercato, cioè il punto intermedio tra prezzo di acquisto e di vendita, senza commissioni. È il metro di paragone ideale per giudicare le condizioni di banche, uffici di cambio e piattaforme online.
Il convertitore: il conto che conviene fare prima di cambiare
Inserendo un importo in franchi si ottiene subito il controvalore in euro, e viceversa. Il sito propone anche importi già pronti (100, 500, 1'000, 5'000, 10'000) per simulazioni rapide.
Il risultato è il valore teorico al tasso medio. L'importo che arriva davvero sul conto dipende dal margine (spread) e dalle commissioni dell'operatore. Ed è qui che il confronto diventa prezioso.
IL CONSIGLIO
Prima di cambiare, confronta il tasso proposto con quello medio di eurchf.com. La domanda da farsi non è «quanto costa la commissione?», ma «quanti euro riceverò in tutto?».
Il franco è forte o debole? I grafici aiutano a capirlo
Sapere il valore di oggi non basta. Un cambio può sembrare ottimo rispetto alle ultime settimane ed essere comunque lontano dai livelli migliori dell'anno.
Per questo il portale offre grafici interattivi, a linea o a candele, su diversi orizzonti temporali: da un giorno all'intera storia dal 1999. Per chi vuole approfondire ci sono anche i principali indicatori tecnici.
Accanto ai grafici ci sono le variazioni su un'ora, un giorno, una settimana, un mese e un anno, il massimo e il minimo di giornata e, soprattutto, l'intervallo delle ultime 52 settimane. Oggi per CHF/EUR va da 1,0540 a 1,1134.
Tradotto: il cambio attuale si trova a metà strada tra il punto peggiore e quello migliore dell'ultimo anno. Un'informazione concreta per chi si chiede se sia il momento giusto per cambiare.
I grafici non prevedono il futuro. Ma aiutano a decidere sapendo dove ci si trova.
BNS e BCE: perché i tassi d'interesse contano
Due istituzioni pesano più di tutte sul rapporto tra franco ed euro: la Banca nazionale svizzera (BNS) e la Banca centrale europea (BCE).
La differenza tra i due tassi, il cosiddetto differenziale, oggi è di 2,5 punti. In linea generale, tassi più alti rendono una valuta più interessante per gli investitori. Non è però un meccanismo automatico: contano anche inflazione, crescita, aspettative dei mercati e la ricerca di beni rifugio, ruolo in cui il franco eccelle.
Su eurchf.com tassi, date delle riunioni e un grafico che li mette in relazione con il cambio sono riuniti in un'unica schermata. Niente più visite separate ai siti delle due banche centrali.
Il franco contro dollaro, sterlina, oro e Bitcoin
Il franco è considerato una valuta rifugio: nei momenti di incertezza attira capitali. Ma la sua forza non si misura solo contro l'euro.
Una sezione del portale confronta il franco con dollaro, sterlina e yen, oltre che con oro, Bitcoin ed Ethereum, su una settimana, un mese o un anno.
Serve a rispondere a una domanda meno ovvia di quanto sembri: se l'EUR/CHF si muove, è il franco a rafforzarsi o l'euro a indebolirsi? Se il franco guadagna su tutto, la spinta è svizzera. Se guadagna solo sull'euro, il problema è probabilmente europeo.
Dal 1999 a oggi: la storia in un grafico
Per capire il presente aiuta conoscere il passato. Il sito ripercorre le tappe che hanno segnato il cambio dalla nascita dell'euro.
Il 15 gennaio 2015, in pochi minuti, l'euro passò da 1,20 a 0,85 franchi. Il cambio può muoversi in modi che nessuno anticipa.
Dalla primavera del 2023 l'euro vale stabilmente meno di un franco. Ma la storia ricorda che non esistono direzioni definitive: decisioni politiche ed economiche possono invertire la tendenza in tempi brevi.
Tra le curiosità del sito, anche la nascita del franco come moneta comune svizzera, con la legge federale del 7 maggio 1850.
Ogni lunedì un'analisi firmata dall'intelligenza artificiale
Ogni settimana il portale pubblica un report generato con l'intelligenza artificiale a partire dai propri dati di mercato. L'analisi guarda a EUR/CHF e CHF/EUR e indica:
- i livelli minimi e massimi della settimana e la chiusura;
- la posizione rispetto alle medie mobili a 50 e 200 giorni;
- gli indicatori tecnici e il contesto delle banche centrali;
- i livelli da osservare nei giorni successivi.
Sono scenari informativi, non previsioni certe né raccomandazioni d'investimento, e possono contenere errori. Per chi non segue i mercati ogni giorno, però, sono un modo semplice per capire che cosa muove il franco.
Dall'informazione al cambio dello stipendio
Conoscere il mercato è il primo passo. Il secondo è convertire i propri franchi alle condizioni migliori.
Per questo il portale segnala anche servizi di cambio online per frontalieri e imprese, come MoneySwapp, gestito dalla ticinese ELP SA. Tra le soluzioni: la conversione automatica dello stipendio ogni mese e un IBAN virtuale svizzero gratuito in franchi, per ricevere bonifici e salario senza aprire un conto in Svizzera.
Questi servizi sono separati dalla parte informativa di eurchf.com e hanno condizioni proprie, da verificare prima dell'uso. La regola resta una: confrontare sempre il tasso applicato, le eventuali commissioni e l'importo netto in euro.
Un sito da tenere tra i preferiti
Per chi vive tra Italia e Svizzera, controllare il cambio dovrebbe diventare un'abitudine, come guardare il meteo prima di mettersi in auto.
Non si tratta di indovinare il giorno perfetto per cambiare. Si tratta di capire che cosa sta succedendo e scegliere con cognizione di causa.
Il punto di forza di eurchf.com è proprio questo: riunire in un solo posto dati che altrimenti richiederebbero di consultare molte fonti diverse. Gratuitamente.
PROVA SUBITO
Vuoi sapere quanto valgono oggi i tuoi franchi, se il cambio è favorevole o che cosa potrebbe muoverlo?
Visita eurchf.com, esplora gratuitamente tutti gli strumenti e aggiungi il sito ai preferiti: ti basterà un clic ogni volta che devi cambiare lo stipendio o vuoi tenere d'occhio il franco.
Dati rilevati su eurchf.com il 18 novembre 2026; tassi medi di mercato a scopo indicativo. Le informazioni riportate non costituiscono consulenza finanziaria.
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