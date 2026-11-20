Franco svizzero: perché potrebbe diventare un bene rifugio sempre più importante
Debito pubblico, instabilità geopolitica e investitori istituzionali: ecco perché la forza del franco potrebbe non essere un fenomeno passeggero. E cosa significa per chi lavora in Svizzera e vive in Italia.
Debito pubblico, instabilità geopolitica e investitori istituzionali: ecco perché la forza del franco potrebbe non essere un fenomeno passeggero. E cosa significa per chi lavora in Svizzera e vive in Italia.
Il franco svizzero è destinato a diventare ancora più forte nei prossimi anni? È una domanda che riguarda non soltanto gli investitori internazionali, ma anche le migliaia di lavoratori frontalieri che ogni mese ricevono uno stipendio in franchi e devono convertirlo in euro.
Per comprendere le prospettive della valuta elvetica bisogna partire da una considerazione: il franco svizzero non è una moneta come tutte le altre.
Durante le grandi crisi finanziarie, le tensioni geopolitiche e i periodi di instabilità economica, gli investitori internazionali hanno ripetutamente cercato protezione nella valuta svizzera.
Un comportamento che potrebbe diventare sempre più importante in un mondo caratterizzato da debiti pubblici crescenti e incertezze economiche.
E oggi emerge anche un altro segnale interessante: i grandi investitori istituzionali stanno progressivamente riducendo le loro posizioni ribassiste sul franco.
Dal 1999 a oggi: la straordinaria rivalutazione del franco svizzero
Per capire quanto il franco sia diventato importante sui mercati valutari, basta osservare l'andamento del cambio EUR/CHF dalla nascita dell'euro.
Nel gennaio 1999, quando venne introdotta la moneta unica europea, un euro valeva circa 1,61 franchi svizzeri.
Nell'ottobre 2007 il cambio raggiunse addirittura quota 1,68.
Da quel momento la situazione è cambiata radicalmente.
La crisi finanziaria del 2008, quella dei debiti sovrani europei, la pandemia e le successive tensioni geopolitiche hanno contribuito a rafforzare progressivamente il franco.
Nel 2022 il cambio EUR/CHF è sceso sotto la parità, mentre nel marzo 2026 l'euro ha raggiunto livelli inferiori a 0,91 franchi.
In poco meno di trent'anni, il valore dell'euro espresso in franchi si è ridotto di oltre il 40%.
Un movimento di portata storica, che ha modificato profondamente il potere d'acquisto di chi percepisce redditi nella Confederazione.
Il grafico racconta anche alcuni dei momenti più importanti della politica monetaria svizzera.
Nel settembre 2011, per contrastare l'eccessivo rafforzamento del franco, la Banca nazionale svizzera introdusse un cambio minimo di 1,20 franchi per euro.
Il 15 gennaio 2015, la decisione improvvisa di abbandonare quella soglia provocò uno dei movimenti più violenti nella storia recente del mercato valutario.
Da allora, nonostante diversi periodi di recupero dell'euro, la tendenza di lungo periodo ha continuato a favorire la moneta elvetica.
Perché gli investitori continuano a fidarsi della Svizzera?
La risposta è legata soprattutto a tre caratteristiche dell'economia svizzera.
La prima riguarda la solidità delle finanze pubbliche.
Mentre numerose economie avanzate devono confrontarsi con debiti pubblici molto elevati, la Svizzera mantiene un rapporto debito/PIL relativamente contenuto, inferiore al 40%.
Nell'area euro, per confronto, il rapporto si colloca intorno al 90%.
La seconda caratteristica è rappresentata dalla posizione finanziaria internazionale della Confederazione.
La Svizzera registra tradizionalmente importanti surplus delle partite correnti e possiede ingenti attività finanziarie all'estero. Secondo i dati della Banca nazionale svizzera, nel secondo trimestre del 2026 il surplus delle partite correnti ha raggiunto 24 miliardi di franchi.
La terza riguarda la stabilità monetaria e istituzionale.
L'inflazione svizzera è storicamente più contenuta rispetto a quella di numerose altre economie avanzate. La credibilità delle istituzioni e della Banca nazionale contribuisce ad alimentare la fiducia nella valuta.
Non si tratta soltanto di una percezione degli investitori.
In un intervento del 5 novembre 2026, la stessa Banca nazionale svizzera ha ribadito il ruolo del franco come valuta rifugio, sottolineando come la stabilità politica, economica e monetaria del Paese possa spingere gli investitori ad accettare rendimenti inferiori pur di detenere attività denominate in franchi.
È proprio questa la particolarità della valuta elvetica: non deve necessariamente offrire interessi elevati per risultare interessante.
Il crescente debito mondiale potrebbe favorire ulteriormente il franco
Uno dei grandi problemi economici dei prossimi anni sarà rappresentato dalla sostenibilità dei debiti pubblici.
Stati Uniti, diversi Paesi europei e altre grandi economie devono finanziare deficit importanti, mentre il costo degli interessi sul debito pubblico rappresenta una voce sempre più rilevante.
In un simile scenario, gli investitori potrebbero attribuire un valore crescente alle valute emesse da Paesi con conti pubblici solidi e istituzioni credibili.
La Svizzera possiede entrambe queste caratteristiche.
Questo non significa necessariamente che euro e dollaro siano destinati a perdere valore in maniera continuativa.
Significa, piuttosto, che il franco potrebbe beneficiare di una domanda strutturalmente elevata da parte di chi desidera proteggere e diversificare il proprio patrimonio.
Un fenomeno particolarmente interessante se osservato insieme ai comportamenti dei grandi investitori internazionali.
I grandi investitori stanno cambiando posizione sul franco svizzero
Un segnale importante arriva dal mercato dei futures valutari.
Attraverso il Commitments of Traders Report (COT), pubblicato settimanalmente dall'autorità americana CFTC, è possibile analizzare le posizioni assunte da diverse categorie di investitori professionali.
I dati disponibili su Forecaster mostrano un cambiamento significativo nel comportamento degli Asset Manager, cioè i grandi gestori patrimoniali e investitori istituzionali.
Alla fine di dicembre 2025, questi operatori detenevano una posizione netta ribassista sul franco svizzero pari a circa 49.185 contratti futures.
Al 10 novembre 2026, la posizione ribassista netta si era ridotta a soli 13.169 contratti.
In meno di un anno, le posizioni nette ribassiste degli investitori istituzionali si sono ridotte di circa il 73%.
Il dato è particolarmente interessante perché il cambiamento deriva sia dall'aumento dei contratti acquistati sia dalla riduzione di quelli venduti.
È importante precisare che gli investitori istituzionali risultano ancora complessivamente posizionati al ribasso sui futures del franco. Tuttavia, la velocità con cui stanno riducendo questa esposizione suggerisce un significativo cambiamento nel loro posizionamento.
Non è una garanzia di futuri rialzi, anche perché una parte delle operazioni può avere finalità di copertura. È però un indicatore da monitorare attentamente.
Cosa significa tutto questo per i lavoratori frontalieri?
Per chi vive in Italia e lavora in Svizzera, il rafforzamento del franco ha conseguenze molto concrete.
Un franco più forte significa infatti ricevere più euro convertendo lo stesso stipendio.
Facciamo un esempio con uno stipendio mensile di 5.000 franchi.
Tra un cambio di 1,10 e uno di 0,90, la differenza supera i 1.000 euro al mese a parità di stipendio in franchi.
Naturalmente, il vantaggio effettivo dipende anche dalla fiscalità personale, dall'inflazione e dalle spese sostenute nei due Paesi.
Il cambio rappresenta però una componente fondamentale del potere d'acquisto dei frontalieri.
Ed è proprio per questo che seguire l'andamento del franco non dovrebbe essere un'attività limitata al giorno in cui arriva lo stipendio.
Attenzione però alla Banca nazionale svizzera
Esiste un fattore che potrebbe frenare un ulteriore rafforzamento del franco: la politica monetaria della Banca nazionale svizzera (BNS).
Una valuta eccessivamente forte può diventare un problema per l'economia elvetica.
Le esportazioni svizzere diventano più costose per i clienti stranieri, le imprese esportatrici subiscono pressioni sui ricavi e l'inflazione rischia di scendere eccessivamente.
Per questo motivo, la BNS monitora attentamente l'andamento del cambio e mantiene la possibilità di intervenire sul mercato valutario.
Anche i differenziali dei tassi d'interesse rispetto all'euro e al dollaro possono provocare fasi di indebolimento del franco.
Di conseguenza, una prospettiva favorevole di lungo periodo non esclude oscillazioni anche significative nel breve termine.
Franco svizzero: una forza destinata a durare?
La storia degli ultimi ventisette anni mostra come il franco svizzero sia progressivamente diventato una delle valute più apprezzate dagli investitori internazionali.
Le ragioni sono profonde: solidità delle finanze pubbliche, stabilità politica, credibilità monetaria e una forte posizione finanziaria verso l'estero.
In un mondo sempre più indebitato e geopoliticamente complesso, queste caratteristiche potrebbero acquistare ulteriore valore.
A questo si aggiunge il recente cambiamento nel posizionamento degli investitori istituzionali, che stanno riducendo sensibilmente le proprie scommesse ribassiste sulla valuta elvetica.
Per i lavoratori frontalieri si tratta di uno scenario potenzialmente favorevole, ma anche di un motivo in più per monitorare con attenzione le oscillazioni del cambio.
Il franco svizzero potrebbe continuare a rappresentare uno dei principali beni rifugio del sistema finanziario internazionale. E per chi guadagna in franchi e spende in euro, questa tendenza potrebbe avere conseguenze importanti sul proprio potere d'acquisto.
Vuoi seguire l'andamento del franco svizzero?
Per comprendere meglio come si è evoluto il cambio EUR/CHF nel tempo e monitorarne le variazioni, è possibile consultare EURCHF.com, un sito dedicato al rapporto tra euro e franco svizzero.
Attraverso i grafici storici e le informazioni sull'evoluzione della valuta elvetica è possibile approfondire i principali movimenti del cambio e comprenderne meglio le dinamiche.
Uno strumento utile soprattutto per i frontalieri, per chi riceve redditi in franchi svizzeri e per chi desidera seguire una delle valute più importanti d'Europa.
Fonti:
- Banca nazionale svizzera (BNS)
- CFTC
- Forecaster
- EURCHF.com.
- Dati COT aggiornati al 10 novembre 2026.
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