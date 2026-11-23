Base editoriale: dossier SMG aggiornato fornito per questo articolo e fonti pubbliche richiamate. Le cifre di CHF 3’500, le richieste del +289% e le prospettive del +15–22% sono segnalazioni non accompagnate da documentazione tariffaria verificata. Quadro delle fonti al 20 novembre 2026. Fotografie illustrative generate con IA: non rappresentano clienti, immobili, documenti, dipendenti o sedi reali di SMG.