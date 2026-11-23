SMG, la morsa degli annunci: chi lavora non respira più
Immobiliari e rivenditori d’auto contestano il costo della visibilità. Tra rincari segnalati, risultati record del gruppo e nuove proteste, noi di Global Vision Enterprises aderiamo a chi si sta unendo per trovare una soluzione di normalità per tutti.
Immobiliari e rivenditori d’auto contestano il costo della visibilità. Tra rincari segnalati, risultati record del gruppo e nuove proteste, noi di Global Vision Enterprises aderiamo a chi si sta unendo per trovare una soluzione di normalità per tutti.
Tu acquisisci il mandato. Prepari l’immobile, organizzi le visite, rispondi alle persone e ti assumi le responsabilità. Poi arriva il nuovo abbonamento: per continuare a pubblicare, devi pagare di più.
Le proteste degli immobiliaristi si susseguono da anni e tornano nelle cronache di queste settimane. Le testimonianze raccontano professionisti scioccati dalle nuove condizioni dei portali SMG, il gruppo che riunisce Homegate, ImmoScout24 e altri importanti siti di annunci immobiliari in Ticino e in Svizzera. La domanda, ormai, non è soltanto quanto costi esserci. È quanto resti a chi lavora dopo aver pagato per farsi trovare.1
1. Tanti portali. Ma quanti interlocutori davvero diversi?
Homegate e ImmoScout24 appartengono allo stesso gruppo dal 2021. Nel portafoglio immobiliare SMG figurano anche Flatfox e altri marchi. Cambiare sito, dunque, non significa necessariamente cambiare fornitore. E questo conta quando devi discutere una fattura, confrontare un’offerta o cercare una vera alternativa. 1
Anche tutti.ch è stato «fagocitato» dalla stessa galassia. Figurava già tra i portali SMG nel comunicato di lancio del novembre 2021: un’insegna diversa, dunque, ma non un gruppo concorrente. 17
Oggi anche su tutti.ch la pubblicazione di un portafoglio immobiliare non è senza costi: le condizioni ufficiali mantengono gratuiti i primi due annunci contemporaneamente attivi e prevedono un pagamento per quelli aggiuntivi. Gli annunci a pagamento durano 60 giorni e richiedono un nuovo pagamento per il rinnovo. Per chi pubblica molti immobili, un portale conosciuto per gli annunci gratuiti non è quindi un’alternativa interamente gratuita, né esterna a SMG. 18
Per un’agenzia, la libertà di non pubblicare è poca cosa se teme di perdere una parte importante della domanda. È questa sensazione di dipendenza che alimenta, tra i professionisti, la parola «monopolio». Non la usiamo come una qualificazione giuridica già accertata: esistono concorrenti e una posizione forte non è, da sola, illecita. Il punto è più concreto: quanto costa, davvero, rinunciare a quel fornitore?
Se l’alternativa esiste sulla carta ma non riesce ancora a portarti riscontri sufficienti, il potere contrattuale resta squilibrato. E il rinnovo dell’abbonamento smette di assomigliare a una scelta serena.
2. I rincari non sono una storia cominciata ieri
Già nel marzo 2023 Swiss IT Reseller riportava il passaggio del prezzo minimo settimanale Homegate da CHF 29.95 a CHF 34.45, con decorrenza dal 1° aprile: circa il 15% in più. Era il minimo pubblicato, non l’aumento medio degli abbonamenti delle agenzie. 2
Nel giugno 2024 Blick documentava nuove contestazioni. Martin Waeber, allora intervistato come responsabile immobiliare SMG, dichiarava una media inferiore al 20%, riconoscendo casi di aumenti del 40–60%. Spiegava inoltre che alcune fatture raddoppiate comprendevano cambi di pacchetto o di portafoglio. Sono dichiarazioni del gruppo, non una media verificata indipendentemente. 3
Il 10 novembre 2026, 20 Minutes ha riportato la testimonianza di un mediatore vodese, identificato con uno pseudonimo, che denuncia per il 2026 un costo superiore del 242% rispetto al 2023. È un singolo caso raccontato dal professionista, senza pubblicazione dei contratti e delle prestazioni comparate; non è il rincaro di tutte le agenzie svizzere. 1
Le percentuali vanno lette correttamente. Ma il disagio non si liquida correggendo una formula: chi riceve le nuove condizioni deve capire che cosa sta comprando in più e quale risultato possa ragionevolmente aspettarsi.
3. CHF 3’500 per 100 annunci: cifre che meritano spiegazioni
Le segnalazioni sottoposte per questo articolo parlano anche di condizioni attorno ai CHF 3’500 per pacchetti da 100 annunci. Periodicità, IVA e prestazioni non sono ancora precisate nel materiale disponibile: non presentiamo quindi questa cifra come un prezzo mensile accertato o un listino applicato indistintamente a tutti.
Nel dossier aggiornato compaiono inoltre richieste di adeguamento del 289% su alcuni account. Parliamo di richieste segnalate, non di importi già dimostrati con fatture e contratti. Un aumento del 289%, se confermato sulla stessa base, porterebbe il costo a 3,89 volte quello precedente, non a 2,89 volte.
Gli operatori riferiscono anche possibili ulteriori rincari tra il 15% e il 22% all’inizio della primavera. Non abbiamo comunicazioni tariffarie che ne confermino anno, decorrenza e destinatari: è una prospettiva segnalata, non un aumento generale già stabilito.
Proprio per questo servono documenti e risposte chiare. Non vogliamo gonfiare i numeri. Vogliamo poterli confrontare. Per un’impresa, cifre di questa entità non sono un dettaglio: entrano nei budget, riducono lo spazio per altri investimenti e obbligano a rivedere la sostenibilità del lavoro.
4. In Borsa si celebrano i risultati. Nel mondo reale si difende il margine
L’EBITDA rettificato è una misura del risultato operativo prima di interessi, imposte, ammortamenti e rettifiche: non è l’utile netto. Anche quest’ultimo, però, è cresciuto nettamente nel primo semestre 2026. La comunicazione del 25 agosto riporta CHF 179,8 milioni di ricavi semestrali e CHF 56,4 milioni di utile dopo imposte, raddoppiato rispetto al primo semestre precedente, anche grazie all’assenza dei costi legati alla quotazione. 6
Fare utili non è una colpa. Investire e innovare è necessario. Questi dati, da soli, non dimostrano un abuso né che tutti i maggiori ricavi derivino dai rincari. Rendono però legittima una domanda: quanto del valore creato dalla piattaforma torna a chi la alimenta ogni giorno con immobili, automobili, contenuti e lavoro?
Noi vediamo il rischio di una distanza crescente tra le presentazioni finanziarie e l’esperienza di chi manda avanti piccole, medie e grandi aziende. Per l’investitore, una maggiore redditività può essere un successo. Per l’agenzia o il rivenditore, una spesa più alta può significare meno margine per assumere, promuoversi altrove o migliorare il servizio.
5. Non soltanto immobili: anche i rivenditori d’auto protestano
Il comparto automobilistico SMG comprende AutoScout24 e MotoScout24. La questione della visibilità, quindi, non riguarda soltanto le agenzie immobiliari. 5
Nel gennaio 2024 NZZ riportava le proteste degli associati dell’AGVS/UPSA, l’associazione professionale del settore automobilistico. Una catena intervistata riferiva rincari annui del 10–15% negli anni precedenti; i concessionari contestavano anche pacchetti comprensivi di funzionalità non desiderate. Nello stesso articolo SMG richiamava investimenti in marketing e tecnologia e sosteneva la convenienza del proprio canale rispetto alle auto vendute. 7
Più recentemente, Watson ha riportato un ulteriore aumento di circa il 15% dal 1° giugno 2026 per gli annunci dei concessionari, senza pubblicare il dettaglio dei listini e dei pacchetti. AutoScout24 ha motivato l’adeguamento con investimenti in portata, sicurezza, tecnologie e servizi. 8
Immobili e automobili sono mercati diversi. Non trasferiamo le percentuali dall’uno all’altro. Il problema professionale, però, si assomiglia: chi vende deve sostenere tutti i costi della propria attività e, in più, difendere il costo dell’accesso ai potenziali clienti.
6. Più utenti iscritti non significano più contratti conclusi
I portali pubblicavano immobili, li rendevano ricercabili e mettevano in contatto domanda e offerta anche prima delle grandi fusioni e acquisizioni. È comprensibile che un professionista si chieda quale cambiamento concreto giustifichi una fattura molto diversa.
SMG sostiene che le prestazioni siano migliorate. Nel novembre 2025 ha richiamato un’analisi McKinsey secondo cui i suoi portali immobiliari offrirebbero un costo medio per richiesta di contatto tre–quattro volte inferiore a quello dei concorrenti più vicini. 9
È un argomento da considerare, non una risposta automatica a ogni agenzia. Un utente registrato non è un cliente acquisito. Una richiesta non è una visita. Una visita non è un contratto.
La stessa persona può contattarti da più portali. Puoi ricevere più messaggi, ma pochi candidati adatti. Puoi impiegare più tempo a rispondere senza concludere più operazioni. Il numero grezzo dei contatti non racconta da solo il risultato.
Il nostro punto è questo: quando, nell’esperienza quotidiana, non si percepisce un miglioramento proporzionato nei riscontri utili, non basta rispondere che gli iscritti sono aumentati. Occorre mostrare il valore sul caso concreto: contatti unici e qualificati, tempi di commercializzazione, operazioni concluse e costo sostenuto per ottenerle.
7. Le battaglie ci sono già state. Non hanno chiuso il problema
Il settore non è rimasto in silenzio. Il 20 giugno 2024, i delegati di SVIT Svizzera hanno approvato la richiesta di non stipulare nuovi accordi pubblicitari, di sponsorizzazione e di altre prestazioni con SMG e le sue organizzazioni, disdicendo quelli esistenti alla scadenza. Non era un ordine a tutte le agenzie di ritirare i propri annunci: era una presa di posizione dell’associazione sui suoi rapporti commerciali. 10
Sul fronte dei prezzi è intervenuto anche il Sorvegliante federale dei prezzi. L’accordo annunciato il 6 gennaio 2026 ha introdotto un’alternativa più leggibile, l’offerta Flex, con massimali e condizioni definiti, nell’ambito di un’intesa valida fino al 31 marzo 2029. 11
Sul fronte concorrenziale, il rapporto annuale COMCO conferma invece l’avvio nel 2025 di accertamenti preliminari su possibili ostacoli alle piattaforme immobiliari rivali. Secondo le risposte dell’autorità riportate da 20 Minutes il 10 novembre 2026, gli accertamenti proseguivano. Non è una decisione che abbia accertato un abuso o inflitto una sanzione a SMG. Il gruppo contesta le accuse e richiama la presenza di concorrenti. 1 12
Sono passaggi diversi, ma mostrano che la discussione non nasce da qualche professionista contrario alla tecnologia. Le contestazioni hanno già raggiunto associazioni e autorità. Eppure, a novembre 2026, le proteste sui costi continuano.
8. Flex: più chiarezza non significa automaticamente meno spesa
L’accordo prevede per Flex un canone base massimo di CHF 44 al mese, più una tariffa una tantum per nuovo annuncio fino a CHF 370 per una locazione o CHF 505 per una vendita, IVA esclusa. La pubblicazione è senza limite temporale sui sei portali previsti dall’accordo. 11
Con un abbonamento mantenuto per dodici mesi e un solo nuovo annuncio, i massimali producono CHF 898 per una locazione oppure CHF 1’033 per una vendita. Il canone si paga per l’abbonamento, non per ciascun immobile: non va moltiplicato per tutti gli annunci.
La convenienza dipende dal numero di inserimenti e dal lavoro operativo. La pagina commerciale Flex indica che non è possibile pubblicare tramite un’interfaccia e prevede tre mesi di preavviso per la disdetta. Per chi lavora con un gestionale, anche l’inserimento manuale ha un costo. 13
È una possibilità concreta da valutare. Non è il ritorno automatico ai vecchi prezzi, né la soluzione garantita per tutte le agenzie.
9. Booking e Airbnb: il parallelo è la dipendenza dalla visibilità
Chi lavora nell’ospitalità conosce bene il peso di Booking e Airbnb: possono portare domanda preziosa, ma rendono centrale la domanda su quanta autonomia commerciale conservi chi offre realmente il servizio.
Esistono precedenti sanzionatori, ma bisogna chiamarli con il loro nome. Nel 2024 l’autorità spagnola CNMC ha sanzionato Booking per abuso di posizione dominante, contestando condizioni non eque agli hotel e restrizioni alla concorrenza, comprese clausole legate ai prezzi e ai criteri di visibilità. Il provvedimento è stato impugnato e la sua esecuzione sospesa cautelarmente nel 2025. 14 15
La sanzione spagnola ad Airbnb del dicembre 2025 riguarda invece annunci irregolari e violazioni della tutela dei consumatori, non semplicemente prezzi eccessivi. Sono società e procedimenti diversi: non dimostrano illeciti di SMG. 16
Il parallelo utile resta economico: chi controlla una parte importante dell’accesso alla domanda può pesare enormemente sul lavoro degli altri. La piattaforma deve restare uno strumento per incontrare clienti, non una dipendenza che ogni anno restringe il margine di chi produce il servizio.
10. Aderiamo a chi si sta unendo per una normalità per tutti
Noi di Global Vision Enterprises aderiamo a chi si sta unendo per trovare una soluzione di normalità per tutti. Sosteniamo chi si sta impegnando per riportare il rapporto tra piattaforme e professionisti a condizioni comprensibili, sostenibili e proporzionate al valore ricevuto.
Ci schieriamo al fianco di chi ha già affrontato queste problematiche negli scorsi anni e di chi oggi si trova davanti a nuovi adeguamenti difficili da sostenere. Immobiliari, amministratori e rivenditori d’auto hanno esigenze diverse, ma condividono una richiesta legittima: poter lavorare senza vedere continuamente restringersi il margine necessario a mandare avanti la propria azienda.
Una soluzione di normalità non significa pretendere servizi gratuiti. Significa poter confrontare vecchie e nuove condizioni, capire quali prestazioni siano necessarie e quali facoltative e verificare i risultati ottenuti. Chi sostiene il costo della visibilità deve poter riconoscere il valore che riceve in cambio.
Le richieste sono semplici: condizioni comprensibili, cambiamenti motivati in modo tangibile e libertà di scegliere senza essere penalizzati da una dipendenza eccessiva. Se un servizio migliora, dimostriamolo. Se una prestazione è opzionale, deve poter essere valutata come tale. Se il costo cresce, chi lo sostiene deve poter capire perché.
11. Il portale porta visibilità. Il nostro lavoro resta nostro
Noi amiamo la tecnologia, il marketing e chi crea strumenti per semplificare i passaggi. Investire in un canale efficace ha senso. Accettare qualsiasi rincaro soltanto perché temiamo di non poter fare altrimenti, invece, non può diventare la normalità.
Un’agenzia non è un account da monetizzare. È un gruppo di persone che trova mandati, incontra clienti, risolve problemi e risponde del proprio operato. Un rivenditore non è soltanto un catalogo digitale: sostiene costi, prepara veicoli e si assume responsabilità verso chi acquista.
Il fatturato del portale non può diventare l’unico risultato che conta. Deve contare anche ciò che resta a chi, ogni mattina, apre l’ufficio e fa il lavoro reale.
Hai ricevuto nuove condizioni SMG? Raccontaci il tuo caso
Se vuoi condividere la tua esperienza e confrontarti con noi, scrivici a info@viverti.ch, con oggetto «RINCARI SMG», indicando il settore in cui lavori e raccontando in sintesi quali nuove condizioni ti sono state comunicate. Nel primo contatto, non inviare dati personali di clienti o documenti riservati di terzi.
Noi di Global Vision Enterprises aderiamo a chi si sta unendo per trovare una soluzione di normalità per tutti. Perché la visibilità deve aiutarti a lavorare, non toglierti il respiro.
Telefono +41 91 921 24 28 · WhatsApp +41 78 404 56 75
RIFERIMENTI
Base editoriale: dossier SMG aggiornato fornito per questo articolo e fonti pubbliche richiamate. Le cifre di CHF 3’500, le richieste del +289% e le prospettive del +15–22% sono segnalazioni non accompagnate da documentazione tariffaria verificata. Quadro delle fonti al 20 novembre 2026. Fotografie illustrative generate con IA: non rappresentano clienti, immobili, documenti, dipendenti o sedi reali di SMG.
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