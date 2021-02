Diventare infermieri e soccorritori alla Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche

La Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) vanta una presenza decennale sul territorio cantonale. Fa parte della Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport e permette di conseguire il diploma SSS che attesta qualità, competenze e professionalità. Ogni anno sono circa 500 gli studenti e le studentesse che frequentano la SSSCI, ripartiti tra formazione di base in cure infermieristiche e di soccorritori professionali e curricoli specialistici post diploma per esperti in cure intensive, cure urgenti e anestesia. Scopriamo con il direttore Paolo Barro cosa rende speciale questa scuola che permette di specializzarsi nel settore sanitario.

Cosa permette alla SSSCI di mantenere negli anni i propri programmi di formazione di qualità riconosciuta?

La SSSCI è ben riuscita nell’esercizio di capitalizzare il suo percorso evolutivo. Grazie alla prossimità con la realtà degli istituti e enti sociosanitari cantonali che l’hanno vista nascere, può contare su una squadra di docenti e formatori che rimangono attivi professionalmente nel settore e che sanno trasmettere competenze, esperienza e passione. Grazie al suo posizionamento come scuola professionale di grado terziario, assicuriamo dei programmi d’insegnamento che tengono conto dell’evoluzione e delle esigenze del mondo del lavoro,

Cosa rende così speciale il diploma della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche?

Innanzitutto, è un diploma di grado terziario, riconosciuto a livello svizzero e internazionale. La caratteristica e la forza della SSSCI è la vicinanza alle pratiche professionali. Le formazioni sono organizzate in blocchi di teoria e in stage pratici nei servizi di cura: le competenze che trasmettiamo ai nostri studenti e alle nostre studentesse sono così immediatamente trasferite nella pratica e sempre aggiornate rispetto all’evoluzione delle tecniche professionali. Siamo un consolidato e straordinario ponte con tutti gli istituti di cura del Cantone, che possono così contare su un continuo innesto di personale residente altamente qualificato.

Da ormai più di un anno siamo confrontati con il COVID-19: che impatto ha avuto sulla scuola?

La pandemia ha messo sotto pressione tutto il sistema sanitario cantonale. I nostri studenti e le nostre studentesse del terzo anno, sia nella prima ondata che nella seconda, sono stati distribuiti in aiuto ai vari reparti e istituti, a sostegno del personale sanitario con la supervisione garantita da un nutrito gruppo di nostri docenti e formatori. È stato un piccolo ma fondamentale esercito di futuri infermieri e soccorritori che si sono messi in gioco con una forza e coinvolgimento eccezionali, consapevoli della responsabilità del loro lavoro. Non è stato facile, ma è un’esperienza unica che rimarrà certo impressa in tutti noi, anche come opportunità di crescita personale e professionale.

Quali sono i termini e requisiti per iscriversi alla SSSCI?

Le iscrizioni al percorso formativo in cure infermieristiche e per soccorritori professionisti sono attualmente aperte, con scadenza al 15 marzo 2021. Possono accedere con ammissione diretta i titolari di un attestato federale di capacità con maturità professionale sanitaria e sociale o con la maturità specializzata sanitaria. Le persone con un attestato federale di capacità o altri percorsi analoghi sono ammesse dopo il superamento di un esame di graduatoria. Tutte le informazioni e moduli d’iscrizione sono disponibili sul sito della SSSCI, nel quale si possono anche consultare i piani quadro d’insegnamento e i regolamenti di studio.

