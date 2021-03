7 parole impossibili da tradurre

Una delle più belle caratteristiche delle lingue è che ci forniscono il lessico essenziale per esprimerci. Ma se a volte hai la sensazione di non trovare la parola giusta per comunicare quello che stai pensado o provando, potrebbe essere perché la stai cercando nella lingua sbagliata. Ecco qui 7 esempi di parole impossibili da tradurre che hanno un significato speciale:

1. Waldeinsamkeit (tedesco)

“La sensazione di solitudine e di comunione con la natura quando si è soli in un bosco”

Spesso siamo così presi dalle nostre vite da lasciare che lo stress e le responsabilità ci travolgano. È proprio il momento in cui abbiamo bisogno di provare la Waldeinsamkeit: fare delle belle passeggiate nel bosco ti aiuterà a recuperare un sano equilibrio. Prendere tempo per se stessi non è mai uno spreco, specialmente quando si è circondati dalla natura.

2. wabi-sabi (giapponese)

“Trovare la bellezza nelle imperfezioni”

Niente è perfetto (anche se a volte uno spuntino a base di Nutella si avvicina sicuramente alla perfezione). Ma questo è il bello! Sono proprio i nostri difetti e le nostre imperfezioni a renderci unici, speciali e belli. Dai ascolto a questa espressione giapponese e abbraccia tutte le tue piccole imperfezioni.

3. saudade (portoghese)

“La sensazione di desiderio per qualcuno o qualcosa che è assente, che si ama ma che potrebbe non tornare mai più”

Una parola estremamente romantica. Significa nostalgia, malinconia, amore, gioia, tristezza, speranza, sensazione di vuoto e desiderio – tutti i sentimenti di una vita racchiusi in una sola parola.

4. ya’aburnee (arabo)

“La speranza di morire prima di una persona amata, perché altrimenti sarebbe insopportabile vivere senza di lei”

Possiamo essere drammatici al massimo e citare Romeo e Giulietta di Shakespeare, oppure più semplicemente il grande Winnie the Pooh che spiegava Ya’aburnee in questo modo: “Se vivi fino a cent’anni, allora io voglio vivere cent’anni meno un giorno, così non starò mai senza di te”.

5. depaysement (francese)

“La sensazione che si ha quando si è lontani dal proprio Paese natale: sentirsi uno straniero”

È più o meno come avere nostalgia di casa, ma il sentimento è ancora più intenso, perché ti sembra di non appartenerci effettivamente. Ci si sente come un fiore sradicato da un delizioso giardino e buttato in un piccolo vaso sul davanzale della finestra.

6. duende (spagnolo)

“Il potere misterioso di un’opera d’arte che fa commuovere profondamente”

La parola duende è spesso associata al flamenco, ma descrive in generale anche la bellezza di qualsiasi rappresentazione artistica, che può davvero farti percepire la realtà. Nella mitologia spagnola e in quella sudamericana, il duende è anche una creatura simile ad un elfo che fa rigare dritto i bambini più piccoli.

7. 缘分 o yuánfèn (mandarino)

“Il destino tra due persone”

La parola Yuánfèn descrive la prospettiva alla quale una relazione è predestinata o indirizzata, e viene generalmente usata come un proverbio: 有緣無份 (yǒu yuán wú fèn), che si può tradurre più o meno con “avere una sorte senza un destino”. Così, sempre per ritornare a Romeo e Giulietta, si può usare questa massima quando una coppia è destinata ad unirsi ma non a vivere assieme (un’idea che apparentemente è sfruttata anche come una maniera sofisticata di lasciarsi).



Ti piacerebbe diventare un vero esperto delle lingue? Non c’è nulla di meglio dell’immersione culturale e vivere una lingua a 360 gradi per impararla nel minor tempo possibile. Con i nostri corsi personalizzabili e flessibili, qualunque sia il tuo obiettivo o la tua necessità, abbiamo il programma giusto che fa per te!

Sono anche disponibili molte borse di studio per aiutarti a finanziare il tuo corso di lingua con esperienza di stage all’estero.

Articolo a cura di EF Ticino – Soggiorni linguistici all’estero