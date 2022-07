Dal Ticino un balzo quantico nella lotta contro il cambiamento climatico

In sinergia?

Fino ad oggi abbiamo impiegato un singolo drone, frutto di tecnologie che sono state sviluppate durante un hackathon che abbiamo organizzato con l’International Space University e che abbiamo testato con successo in Madagascar. Per ridurre i costi e aumentare l’efficienza, abbiamo però deciso di sviluppare dei droni con caratteristiche specifiche che assolvono funzioni diverse e operano in sinergia. Per esempio, il drone principale, che noi chiamiamo ape regina, e che si occupa della piantumazione, spara nel terreno delle piccole sfere che incapsulano sia il seme che i nutrienti che lo faranno germgliare. È un drone complesso e costoso e per questo deve essere sfruttato al massimo senza che gli vengano assegnati altri compiti. È qui che entrano in gioco gli altri droni, come i droni trasportatori, che hanno il solo compito di caricare nel proprio serbatoio le sfere che si trovano nel deposito più vicino e di trasportarle e trasferirle direttamente in volo nel serbatoio del drone piantumantore. Un altro tipo di drone si occupa invece di rilevare l’area da piantumare che gli è stata assegnata determinando, grazie a un sistema AI, specie, qualità e quantità di alberi da coltivare nei singoli lotti per non alterare la biodiversità della specifica zona. Questo stesso drone sarà in seguito responsabile della verifica dell’esito della semina. Sorvolerà l’intera area a bassa quota e creerà una nuova mappa con le esatte coordinate dei punti in cui i singoli semi non sono germogliati e trasferirà i dati al drone piantumatore che provvederà a piantarli nuovamente. Da tempo stiamo collaborando con diverse case produttrici, ognuna concentrata sugli specifici requisiti di ogni tipologia di drone e a cui abbiamo ceduto tre brevetti.