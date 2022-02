Un incredibile veicolo elettrico volante personale

Un team di ricercatori della Washington State University (WSU) ha collaborato con la startup americana ZEVA Aero per realizzare un prototipo di veicolo elettrico volante a uso personale. Si tratta di un eVTOL, ovvero un velivolo a decollo e atterraggio verticale, e un giorno potrebbe rappresentare uno dei sistemi di trasporto più diffusi, soprattutto in ambito urbano.

I ricercatori della WSU sono riusciti nell’impresa di progettare una macchina elettrica volante monoposto grazie alle sinergie tra John Swensen, professore associato della School of Mechanical and Materials Engineering, e il professor Konstantin Matveev, i quali hanno ricevuto dei fondi dal Washington’s Joint Center for Aerospace Technology Innovation (JCATI). La collaborazione con Zeva Aero, una start-up situata poco fuori Seattle, ha poi portato alla creazione di questo prototipo di velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale.

L’eVTOL a uso personale ha l’aspetto futuristico di un disco in fibra di carbonio che misura 2,4 metri di diametro e pesa 317 kg lordi. Il veicolo è progettato per volare a quasi 260 km/h su una distanza e un’autonomia massima di 80 chilometri e si comporta come un elicottero durante il decollo e come un aeroplano quando si inclina orizzontalmente per volare in modo più efficiente, ossia quando trae vantaggio dalla minor resistenza all’area.

I ricercatori della WSU hanno lavorato intensamente alla modellazione e al sistema di propulsione del velivolo, che sono fattori chiave per la riuscita di un progetto del genere, perché la più grande sfida nella costruzione di una macchina volante personale è generare una spinta sufficiente per far decollare una persona. Gli ultimi progressi nei motori, nei sistemi di controllo e nei materiali leggeri hanno aiutato i ricercatori a raggiungere l’obbiettivo.

L’azienda statunitense ha già eseguito una serie di test di volo senza pilota nella contea rurale di Pierce, lo scorso 9 gennaio. Il velivolo ha completato quattro voli, per un totale di più di quattro minuti di stazionamento controllato, manovre di rullaggio simulate a basse velocità e manovre di salita verticale limitate. I test fanno parte di un rigoroso programma per ottenere la certificazione dalla Federal Aviation Administration (FAA). «Questo è un enorme punto di svolta per ZEVA poiché ci uniamo a un set esclusivo di collaudate piattaforme volanti eVTOL e una testimonianza del duro lavoro e dell’ingegnosità incessante di tutto il nostro team negli ultimi due anni e mezzo», ha dichiarato Stephen Tibbitts, CEO di ZEVA Aero.

Il design, in attesa di brevetto, dovrebbe essere disponibile per il pre-ordine per i consumatori con un deposito di anticipo di 5.000 dollari già nella primavera di quest’anno, con un prezzo finale per le prime unità di produzione stimato fino a 250.000 dollari, cioè circa 220.000 euro. In ogni caso, questo innovativo eVTOL è solo l’ultimo dei velivoli personali che si stanno preparando a decollare e che potrebbero sfrecciare nei cieli cittadini già tra qualche anno.

AvanTi