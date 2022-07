Shock dei prezzi, il Ticino è quello che soffre di più

Ma alcuni prezzi sono diminuiti...

Da maggio 2000, i prezzi dell’energia per il riscaldamento sono aumentati del 174%, e i costi dei servizi finanziari sono saliti del 94%. Ma se in generale pare che la vita stia diventando sempre più costosa, quest'impressione - sottolinea Comparis - è in parte fuorviante. Ci sono infatti alcuni beni di uso quotidiano che in questo stesso intervallo di tempo hanno registrato importanti diminuzioni del prezzo. È il caso dei farmaci (-42.7% in media), dei piccoli elettrodomestici (-35.2%) e delle tariffe delle telecomunicazioni (-29.3%).