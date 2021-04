Ticino Impiantistica torna in forma virtuale

GIUBIASCO - Ticino Impiantistica, la fiera che ogni due anni aveva luogo al Mercato coperto di Giubiasco, torna in questo 2021 in forma virtuale.

Tutte le fiere e le esposizioni sono in stallo, a causa delle restrizioni imposte negli ultimi due anni a causa dell'emergenza sanitaria. Sono stati ovviamente toccati anche gli eventi organizzati dalla Sacchi Edizioni Tecniche SA, come Edilespo a Lugano e, come detto, Ticino Impiantistica. Ma il mondo della progettazione, della costruzione e il settore della termo-tecnica sanitaria e delle energie rinnovabili - con le sempre più urgenti esigenze di sostenibilità ed efficienza - hanno bisogno di una vetrina con la quale ripartire.

Ecco come nasce Ticino Impiantistica Digital, che si terrà in forma virtuale dall'8 al 10 giugno. Il programma prevede webinar, presentazioni di aziende e prodotti, proprio come avverrebbe durante una manifestazione tradizionale. In più lo stand virtuale creato per l'occasione può essere visitato dal pubblico durante tutto l’anno.

In occasione della fiera virtuale è stata creata - insieme agli ingegneri informatici della Vantage Partners SA di Novazzano - la piattaforma dal nome liveexpo.ch, con la possibilità di organizzare fiere in digitale, eventi e webinar. Ticino Impiantistica segnerà il suo debutto e la fruibilità sarà massima e tramite tutti i tipi di dispositivi: computer, tablet e smartphone.

Sul palco (virtuale, ovviamente) saranno presenti le più importanti associazioni di categoria del settore della costruzione: suissetec, atts, CAT/SIA/OTIA. I partner Istituzionali (Dipartimento del territorio, Ticino Energia e Svizzera Energia) saranno coinvolti con conferenze online e sessioni online che tratteranno importanti temi e le ultime novità del settore. Altri eventi in digitale sono in programma durante il 2021 e sono visibili sul sito di liveexpo.ch.