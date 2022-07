Evitare un inverno al freddo? Ci vogliono «azioni coordinate» sul gas

«L'Europa è costretta a operare in un costante stato d'incertezza per quanto riguarda le forniture russe e non possiamo escludere un taglio completo», scrive Fatih Birol, direttore esecutivo dell'AIE, in un commento pubblicato sul sito dell'agenzia. Per cui «è molto meglio adottare i passi necessari a prepararsi per l'inverno che lasciare centinaia di milioni di cittadini e le economie europee alla mercé del tempo o, peggio ancora, dare un potere ulteriore e non necessario» al presidente russo Vladimir Putin.