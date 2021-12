Anche le Palle di Mozart pagano lo scotto della pandemia di coronavirus

SALISBURGO - Ha dichiarato bancarotta una delle principali aziende produttrici di uno dei prodotti dolciari tipici dell'Austria: i cioccolatini "Mozartkugeln", le celeberrime "Palle di Mozart". La procedura di fallimento per la Salzburg Schokolade di Grödig - che produce le "Echte Salzburger Mozartkugeln" della marca Mirabell - è stata avviata martedì presso il tribunale regionale di Salisburgo.

Le ragioni della crisi - A pesare in maniera decisiva sul fatturato dell'azienda è stata la pandemia di coronavirus, che ha abbattuto le presenze turistiche in Austria. Quello tra viaggiatori e palle di Mozart è un legame inscindibile: sono infatti uno dei più classici souvenir per chi visita Vienna, Salisburgo e dintorni. Ha pesato anche il calo delle vendite interne, con l'annullamento di numerosi festival ed eventi - nei quali le Palle di Mozart sono molto gettonate. Ci sono poi le limitazioni alle visite private, nel corso delle quali i dolciumi venivano spesso portati come regalo.

Cosa sono le Palle di Mozart - Per chi non le avesse mai provate, le Palle di Mozart - ideate nel 1890 dal mastro pasticciere Paul Fürst - dalla sono delle sfere di cioccolato fondente con all'interno della crema gianduia e un ripieno di marzapane al pistacchio. A rendere unico il cioccolatino è la copertura color oro di carta stagnola, con il ritratto del grande compositore nativo di Salisburgo.

Le Palle di Mozart, a ogni modo, non scompariranno: resistono svariati produttori artigianali che propongono la propria versione del cioccolatino - sempre con il volto di Mozart sulla carta stagnola.

DEPOSITPHOTOS