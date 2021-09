WarnerMedia ha ceduto Tmz a Fox Entertainment a un prezzo decisamente scontato

LOS ANGELES - Colpaccio nel mondo del gossip: Tmz, il sito numero uno negli Stati Uniti (e, forse, del mondo) è stato acquistato per 50 milioni di dollari da Fox Entertainment.

«Il marchio unico e potente che Harvey ha creato in Tmz ha cambiato per sempre l'industria dell'intrattenimento e siamo entusiasti di dargli il benvenuto alla Fox» ha dichiarato il presidente esecutivo e Ceo di Fox Corporation Lachlan Murdoch. Il gruppo gestirà l'intero pacchetto di Tmz, compresi i programmi trasmessi su 18 reti affiliate (di proprietà di Fox Television Stations).

«Quando vedo una breaking news legata alle celebrità che è in parti uguali scioccante, divertente e avvincente, so che è Tmz», ha detto in una nota il CEO di Fox Entertainment Charlie Collier. «Sia via radio o digitale, Tmz ha portato la sua energia e il senso di urgenza che definiscono il marchio per i fan di tutto il pianeta».

In precedenza il sito di gossip era di proprietà di WarnerMedia, ma è rimasto "vittima" della strategia di ripianamento dei debiti da parte della casa madre AT&T, che ha deciso che fosse tra gli asset "sacrificabili" per il suo piano d'investimenti nel 5G.