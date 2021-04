La lotta alla schiavitù moderna si allarga alle costruzioni e ai materiali

LONDRA - Si estenderà al settore delle costruzioni e dei materiali la campagna di una coalizione d'investitori britannici, che sollecita le aziende internazionali a portare alla luce del sole lo sfruttamento dei lavoratori nelle proprie catene di approvvigionamento.

Schiavitù moderna

Uno sfruttamento che, talvolta, si rivela essere un vero e proprio stato di schiavitù moderna. «Si stima che il settore edile contenga il 18% delle vittime del lavoro forzato nel mondo», ha dichiarato alla Thomson Reuters Foundation Peter Hugh Smith, amministratore delegato di CCLA Investment Management che ha lanciato l'iniziativa "Find It, Fix It, Prevent It" (in italiano "Trovalo, sistemalo, previenilo").

L'edilizia, prosegue Smith, «ha una catena di approvvigionamento complicata che si estende in tutto il mondo» ed è «un settore importante per gli investitori impegnati ad affrontare la schiavitù moderna». In precedenza l'iniziativa, lanciata nel 2019, si era concentrata sul settore dell'ospitalità ma ora ha allargato il suo ambito d'intervento. La coalizione - forte di 56 investitori che complessivamente gestiscono settemila miliardi di sterline (circa 8,9mila miliardi di franchi svizzeri) - inizierà a interagire con le aziende di questi due settori nel terzo trimestre di quest'anno.

Sensibilità in crescita

La sensibilità sullo sfruttamento del lavoro è in aumento, come hanno dimostrato le campagne per le presunte situazioni nello Xinjiang. Sara Thornton, Commissario indipendente per la lotta alla schiavitù del Regno Unito, ha affermato che le aziende devono fare di più per proteggere i lavoratori vulnerabili. «Gli investitori hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel garantire che lo facciano».