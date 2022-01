Quirinale: ancora una fumata nera nella quinta giornata di votazione

ROMA - Nemmeno la seconda votazione della giornata è riuscita a restituire un nome per il nuovo presidente della Repubblica italiana. Questa mattina Maria Elisabetta Casellati aveva ricevuto solamente 382 voti.

Gli astenuti di questa sera sono stati 443, mentre Sergio Mattarella ha preso 336 voti, inferiori ai 505 necessari. Poco più di un centinaio le schede bianche.

Ma domani probabilmente potrebbe essere la giornata giusta: in serata, dopo svariati incontri, Matteo Salvini ha dichiarato: «Sto lavorando per avere come presidente una donna in gamba». Nessun nome è stato fatto, ma le indiscrezioni parlano di Elisabetta Belloni.

Domani la votazione è prevista per le 9.30.