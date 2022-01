L'Austria pronta a fare causa alla Commissione europea se nucleare viene incluso tra le energie sostenibili

VIENNA - Se i piani della Commissione europea che includono il nucleare e il gas naturale tra le fonti sostenibili per gli investimenti a favore della transizione energetica «verranno attuati in questo modo, faremo causa». Lo ha scritto su Twitter la ministra federale austriaca per il clima, l'ambiente e l'energia, Leonore Gewessler.

Secondo la 44enne l'energia nucleare è «pericolosa e non rappresenta una soluzione nella lotta contro la crisi climatica. Esamineremo attentamente la bozza» presentata dalla Commissione Ue «e abbiamo già commissionato un parere legale sull'inclusione del nucleare nella tassonomia», ha aggiunto.

La posizione dell'Austria è «molto chiara», spiega la ministra, secondo la quale né l'energia nucleare né il gas naturale dovrebbero essere inserite tra le fonti sostenibili per gli investimenti come parte della lotta al cambiamento climatico «perché sono dannose per il clima e per l'ambiente e distruggono il futuro dei nostri figli».

Al pari del suo omologo del Lussemburgo, Claude Turmes, Gewessler definisce l'azione della Commissione europea, che ha inviato ai governi la sua proposta nella serata di venerdì, «nebulosa», sostenendo che «il solo momento della pubblicazione mostra che la Commissione ovviamente non è convinta della sua stessa decisione».

Keystone