Lo sprint di Conte per salvare il governo

ROMA - Lo scenario politico italiano vive giorni decisivi. Decisivi per il governo e per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla ricerca dei numeri necessari per dare stabilità a una nuova maggioranza, scongiurando la necessità di mandare il paese alle urne in piena pandemia.

Oggi Conte parla alla Camera, domani sarà il turno del Senato. Se a Montecitorio la fiducia non sembra presentare particolari scogli, a Palazzo Madama lo scenario si presenta più complesso. Stando alla stampa italiana, i voti confermati - anche senza Italia Viva - dovrebbero garantire a Conte una maggioranza relativa. Ma le forze politiche attorno al premier lavorano in queste ore per raggiungere una maggioranza assoluta.

Nessun accenno a Renzi

Secondo le anticipazioni, riferite dall'agenzia Adnkronos, il discorso di Conte non farà alcun accenno al leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Niente polemiche né scontri personali. L'appello del "premier" italiano si annuncia piuttosto orientato al futuro, all'importanza dell'Europa e al Recovery plan come un'occasione storica e da non perdere.

Nell'agenda settimanale è previsto, per mercoledì, anche il voto per approvare lo scostamento di bilancio. Un altro importante crocevia per l'esecutivo di Conte.

Fiducia o addio

Se non dovesse riuscire a trovare i numeri per scongiurare la crisi, puntellando il governo, Conte si troverebbe a dover salire al Quirinale, presentando le proprie dimissioni al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E a quel punto, data la situazione pandemica, potrebbe entrare in gioco una figura tecnica, incaricata di accompagnare il paese fino al voto, a ridosso della prossima estate.