Trump: gli USA hanno fatto «incredibili passi avanti» sul clima

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

NEW YORK - L'accordo di Parigi era ingiusto per gli Stati Uniti che, negli ultimi quattro anni, hanno fatto «incredibili passi in avanti» sul clima.

Lo ha affermato il Presidente Donald Trump, intervenuto alla sessione sul cambiamento climatico al G20.

«L'accordo di Parigi non era disegnato per salvare l'ambiente ma per uccidere l'economia americana. Ho rifiutato di abbandonare milioni di posti di lavoro americani e inviare miliardi di dollari a coloro che inquinano di più al mondo», ha detto Trump durante il G20.

Parole in contrapposizione a quelle degli altri leader. «I membri del G20 dovrebbero rafforzare la loro battaglia contro il cambiamento climatico e continuare a premere per la totale attuazione dell'accordo di Parigi», ha affermato il presidente cinese Xi Jinping.

«L'Australia resta fermamente impegnata all'accordo di Parigi», ha invece osservato il premier australiano Scott Morrison.