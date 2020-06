Da domani la Spagna aperta per Europa e Regno Unito

SPAGNA - La ministra spagnola degli esteri, Arancha Gonzalez Laya, ha confermato che a partire da domani le frontiere spagnole sono aperte anche per i turisti britannici (oltre che per quelli provenienti da paesi membri dell'area Schengen, Svizzera compresa) senza bisogno che all'arrivo questi osservino un periodo di quarantena.

«Consentiremo ai visitatori britannici di entrare in Spagna esattamente come per il resto dell'Unione europea, a partire dal 21 giugno, liberamente e senza bisogno di quarantena», ha confermato la ministra parlando con la Bbc.

«Stiamo discutendo con le autorità britanniche la possibilità che facciano lo stesso dalla loro parte, noi comunque lo facciamo per rispetto dei 400'000 britannici che hanno una seconda casa in Spagna e non vedono l'ora di beneficiarne», ha spiegato, «ma speriamo che (le autorità britanniche) saranno sensibili verso i 250'000 spagnoli che a loro volta vivono nel Regno Unito e vorrebbero entrarci senza dover osservare la quarantena».