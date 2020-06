Covid-19: la Cina emette titoli di Stato per più di 13 miliardi di franchi

PECHINO - La Cina emetterà 100 miliardi di yuan (circa 13,4 miliardi di franchi) di titoli di Stato speciali per le misure di controllo del Covid-19, nel tentativo di bilanciare il controllo dell'epidemia con lo sviluppo economico e sociale. Lo ha annunciato oggi il ministero delle Finanze cinese, Liu Kun.

Il ministero emetterà due lotti di obbligazioni speciali a tasso fisso, tra cui 50 miliardi di yuan di obbligazioni quinquennali e 50 miliardi di yuan di obbligazioni settennali. Entrambi saranno quotati e scambiati il 23 giugno 2020.

La Cina perseguirà una politica fiscale più proattiva e d'impatto, fissando il suo deficit fiscale al di sopra del 3,6% del Pil ed emettendo in totale 1'000 miliardi di yuan di titoli di Stato per il controllo della pandemia per sbloccare più fondi per le aziende e le persone.