Fed, asta non prevista da 500 miliardi di dollari

NEW YORK - La Federal Reserve offre 500 miliardi di dollari in un'asta pronti contro termine a un giorno (repo overnight). L'asta non era in calendario e mostra la volontà dell'istituto centrale di offrire al mercato tutta la liquidità di cui ha bisogno.

La mossa della Fed arriva dopo l'annuncio della settimana scorsa, anche quello a sorpresa, riguardante l'iniezione di liquidità pari a 1500 miliardi di dollari in risposta agli scossoni subiti dai titoli del Tesoro.

Un "cash crunch" - Nel frattempo si allarga all'orizzonte lo spettro di una crisi finanziaria anche peggiore del 2008, che potrebbe innescare una depressione a livello globale. A richiamare alla mente quanto avvenuto oltre 10 anni fa sono ora le 'swap lines' della Fed, che forniscono liquidità in dollari a termini ancor più favorevoli di allora anche fuori dagli Usa - in accordo con le banche centrali di Eurozona, Gran Bretagna, Giappone, Svizzera.

Significa che c'è un "cash crunch", ovvero un'insufficienza di liquidità in dollari, di dimensioni globali: lo shock economico causato dal coronavirus, il colpo micidiale al commercio globale, ai viaggi, all'attività economica, sta mettendo in ginocchio le imprese che si trovano costrette a liquidare posizioni, facendo incetta di liquidità in dollari per far fronte a scadenze, pagamenti, o semplicemente per stare a galla.