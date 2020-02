Innovazione da Air New Zealand: cabina con posti letto in economy

WELLINGTON - Air New Zealand ha presentato un nuovo rivoluzionario prototipo per permettere ai propri viaggiatori di godersi al meglio il viaggio anche in economy class.

Si chiama "Economy Skynest", e fornisce sei "capsule" per il riposo lunghe 200cm di lunghezza e 60cm di larghezza. Sono dotate di cuscini, coperte, e altri gadget (luce regolabile, cuffie, entrate USB). È il risultato di tre anni di ricerca e sviluppo presso la compagnia neozelandese, in cui sono infatti stati raccolti gli input di più di 200 passeggeri e clienti. La compagnia ha depositato oggi la domanda di brevetto.

Mike Tod, Chief Marketing Officer della compagnia, ha dichiarato in un comunicato rilasciato oggi che per loro il comfort dei passeggeri è fondamentale, e in molti voli della compagnia (tra cui Auckland-New York, di quasi 18 ore), i viaggiatori soffrono molto il dover stare così tanto tempo in posizione seduta.

Il prototipo verrà testato sulla tratta Auckland-New York per un anno, e se si rivelasse di successo, dovrebbe diventare operativo su più voli già dall'anno prossimo.

Air New Zealand