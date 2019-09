John Kerry: «È sbagliata l'idea che si debba scegliere tra clima e occupazione»

MELBOURNE - È falso sostenere che l'umanità debba scegliere tra mantenere la prosperità e proteggere il futuro o tra agire sull'emergenza climatica e mantenere l'occupazione e la crescita.

È quanto ha affermato l'ex Segretario di Stato democratico americano John Kerry, nel discorso di apertura a Melbourne della conferenza Global Table su cibo e agricoltura, in cui ha esortato i responsabili politici del mondo a tenere conto della creazione di posti di lavoro legata alla transizione verso le energie rinnovabili. «Non possiamo restare seduti e lasciare i processi politici in mano a dinosauri che non vogliono credere nel futuro», ha detto. «Vi è un'assenza di leadership, ma questo deve cambiare». E ha aggiunto: «È sbagliato persistere nella nozione che bisogna fare una scelta. C'è molta gente che si affanna per salvare lo status quo, per alimentare posti di lavoro che non hanno più senso».

Secondo Kerry l'energia solare da sola può creare milioni e milioni di posti di lavoro. «Non si parla di eliminare posti di lavoro ma di effettuare una transizione verso lavori migliori. Negli Stati Uniti l'occupazione con la più rapida crescita è quella dei tecnici di energia solare e la seconda è quella di tecnici di turbine eoliche», ha aggiunto, paragonando i 300 mila occupati nell'energia solare nel Paese con la declinante forza lavoro di 50 mila addetti legata al carbone.

Alla conferenza Global Table di industria agroalimentare, innovazione e commercio, in corso per tre giorni fino a venerdì, partecipano centinaia di speaker e oltre 5000 delegati internazionali.