Esequie in famiglia per Ferdinand Piëch.

WOLFSBURG - Si svolgeranno in famiglia le esequie del magnate di Volkswagen e Porsche, Ferdinand Piëch, figura di spicco della famiglia Porsche-Piëch, discendenti del fondatore dell'azienda Ferdinand Porsche. Lo ha reso noto la moglie Ursula.

«Con Ferdinand Piëch è morto uno dei più grandi imprenditori della storia della Repubblica federale tedesca», ha detto Stephan Weil, il governatore socialdemocratico del Land della Bassa Sassonia, la regione dove si trova Wolfsburg, la sede principale della Volkswagen.

«Al suo nome è legata l'ascesa di Volkswagen come gruppo mondiale» ha proseguito Weil, figura di spicco del Spd. Per diversi decenni Piëch è stata la figura dominante in Volkswagen. Nel 1981 Piëch è entrato come membro del comitato di controllo Porsche, società che ha ancora la maggioranza dei diritti di voto in Volkswagen. Dal 1993 al 2002 Ferdinand Piech è stato amministratore delegato di Volkswagen e poi a lungo nel Consiglio di sorveglianza del gruppo.

Il patriarca veniva chiamato dai collaboratori a Wolfsburg semplicemente "il vecchio", riferisce Faz.