Un alleato di Trump per Amazon

NEW YORK - Amazon assume un alleato di Donald Trump per fare lobby in suo favore. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali Amazon ha assunto Jeff Miller, uno degli uomini della campagna elettorale del presidente nel 2016.

Con Miller Amazon punta a fare lobby per le sue attività di cloud-computing soprattutto per quanto riguarda Jedi, il contratto da 10 miliardi di dollari del Pentagono. Un contratto per il quale Amazon sembra in pole position.

Trump nelle ultime ora ha però gettato un'ombra sul presunto esito del contratto, precisando che esaminerà il processo di assegnazione dopo le lamentele di società come Microsoft e Oracle.