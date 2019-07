Ikea saluta gli Usa, sposta la produzione in Europa

NEW YORK - Ikea chiude il suo unico impianto negli Stati Uniti e sposta le attività in Europa. La fabbrica si trova a Danville, in Virginia, e sospenderà la produzione il prossimo dicembre.

«Abbiamo fatto ogni sforzo possibile per migliorare e mantenere la competitività di questo impianto, ma sfortunatamente non ci sono le giuste condizioni in termini di costi per continuare la produzione a Danville», afferma Bert Eades, il manager della fabbrica, alla Cnn.

L'impianto è stato aperto nel 2008 e occupa 300 lavoratori. Ikea spiega come la decisione di chiudere sia legata ai prezzi dei materiali grezzi, più alti negli Stati Uniti rispetto all'Europa.