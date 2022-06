Complicità in crimini di guerra nazisti: condannato 101enne

L'uomo, 21 anni all'epoca dei fatti, si è dichiarato innocente, dicendo di non aver fatto «assolutamente nulla» e che non era a conoscenza dei raccapriccianti crimini commessi nel campo. «Non so perché sono qui», ha detto l'imputato al termine del processo. Ma i pubblici ministeri affermano che «consapevolmente e volontariamente» ha partecipato ai crimini come guardiano del campo.