Lo stalker di Twitter è tornato, ora segue Putin

MOSCA - Conosciuto per aver fatto impazzire Elon Musk, Jack Sweeney è tornato alla carica. E se la prende con l'uomo attualmente più temuto al mondo: Vladimir Putin. Oltre al presidente russo, tiene traccia degli spostamenti aerei di una ventina di oligarchi, segnalando anche il prezzo e le emissioni Co2 per ogni tratta.

Lo stalker di Twitter ha creato due nuovi account durante il weekend, uno è @RUOligarchJets e l'altro è @PutinJet. Dopo i profili creati per tracciare gli spostamenti aerei dei superpotenti, come Elon Musk e Bill Gates, Jack Sweeney, 19 anni, ha deciso di prendere di mira politici, oligarchi e magnati a cui il mondo sta prestando particolare attenzione. Inoltre, non contento, sta cercando di tracciare anche il presidente russo, pur precisando che è difficile che il bot che ha programmato dia risultati accurati, in quanto «la copertura Automatic Dependent Surveillance Broadcast non è eccezionale in Russia».

Su RUOligarchJets, aperto il 27 febbraio e che conta quasi 250mila follower, è possibile vedere gli spostamenti di 21 oligarchi e magnati russi. Tra questi c'è anche Roman Abramovich, proprietario del Chelsea. Uno dei suoi jet è decollato stamattina da Istanbul, dove era atterrato ieri. In quel viaggio in particolare, viene segnalato sul profilo Twitter, sono state emesse 24 tonnellate di Co2 e il costo del carburante necessario per il volo è stato di 11'819 dollari. Negli scorsi giorni altri aerei del magnate erano atterrati ad Abu Dhabi, a Londra e in Lettonia.

Il profilo Twitter creato ad hoc per seguire Putin conta al momento poco più di 40mila follower. Sembra che i suoi aerei girino a vuoto. Infatti, come si può vedere dai tracciamenti, uno dei jet ha volato sopra Mosca per diverse ore. Un altro, partito da Mosca stamattina presto, ha compiuto diversi giri intorno all'Aeroporto di Ufa, che si trova a poco più di ore di volo da Kharkiv, Ucraina.