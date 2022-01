ElonJet, un 19enne traccia su Twitter gli spostamenti di Elon Musk

TALLAHASSE - Dove va, cosa fa, quanto vola Elon Musk con il suo jet? Lo sanno Jack Sweeney e i suoi 210mila seguaci. Questo 19enne ha creato un'account su Twitter in cui un bot segnala tutto quello che fa Musk con il suo jet, appena lo fa. Il Ceo di Tesla ha offerto al ragazzo 5mila dollari per cancellare il profilo, il giovane ha ribattuto 50mila, poi ha chiesto uno stage.

Questa mattina, poco prima delle nove, il profilo Elonjet su Twitter vantava 150mila follower. Qualche ora dopo stava per superare i 210mila. La pagina appartiene a un 19enne che si chiama Jack Sweeney, vive in Florida ed è figlio di un pilota. Nella sua bio di Twitter ha scritto che gli interessano "Spazio, Tesla e Aviazione". Ha dato non poco nell'occhio quando ha creato un profilo in cui viene segnalato ogni singolo spostamento del jet di Elon Musk. Anche se in realtà Sweeney era già noto per aver tracciato gli aerei privati di Bill Gates e Jeff Bezos e un'altra decina di superpotenti.

Il Ceo di Tesla e SpaceX si era già mobilitato a novembre per fare in modo che il ragazzo smettesse, anche perché mette in pericolo la sua sicurezza. Gli aveva offerto quindi 5mila dollari e Sweeney aveva ribattuto 50mila, così che avrebbe potuto pagarsi il college e una Tesla Model 3. Poi, riporta la Cnn, il 19 gennaio Musk ha risposto che non pensava fosse giusto pagarlo. Allora il 19enne gli ha proposto di essere assunto da una delle sue aziende come stagista. Non è ancora seguita una risposta.

Inoltre il giovane ha offerto a Musk un metodo per bloccare il suo programma. E, a detta di Sweeey, il Ceo lo sta utilizzando. Ma questo non vuol dire che il 19enne abbia smesso di tracciarlo, al contrario, continua a farlo, «è solo un po' più difficile».