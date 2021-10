Passeggeri di un treno aggrediti: i feriti sono almeno 17

TOKYO - Almeno 17 persone sono rimaste ferite - una in gravi condizioni - dopo che un uomo ha aggredito i passeggeri e appiccato un incendio su una delle linee ferroviarie che servono Tokyo.

L'attacco è avvenuto su un treno in corsa vicino alla stazione di Kokuryo nella città di Chofu, Tokyo. Sui social media sono apparse immagini di persone in fuga da vagone in fiamme all'interno di una stazione.

La polizia ha arrestato un uomo di 24 anni armato di coltello, riferiscono i media giapponesi, che non avrebbe opposto resistenza all'arresto. In un video pubblicato sempre sui social si vede colui che è ritenuto l'aggressore, vestito con abiti che ricordano quelli di The Joker, il famigerato cattivo di "Batman". Dopo che il treno si è fermato, le immagini lo mostrano da solo su un sedile del treno, mentre fuma tranquillamente una sigaretta.

Un uomo di età tra i 60 e i 70 anni ha perso conoscenza dopo essere stato accoltellato, ha spiegato la polizia. Tutti gli altri feriti hanno riportato lesioni di lieve entità, dovute in gran parte all'inalazione di fumo. «Ho sentito un forte scoppio e ho visto fiamme e fumo nella parte posteriore» della carrozza. «Tutti erano nel panico» ha dichiarato un passeggero al Japan Times.

