Covid-19, Draghi a Bergamo per commemorare le vittime

BERGAMO - Oggi, 18 marzo, in Italia si commemora la prima Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus. Il Senato ne ha approvato ieri l'istituzione e questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato l'apposita legge.

La data non è scelta a caso: esattamente un anno fa Bergamo veniva attraversata dal corteo di camion dell'Esercito, giunti in città per trasferire le bare degli innumerevoli defunti nei crematori di mezza Italia, dato che la struttura locale non riusciva più a sostenere la richiesta.

L'immagine fece il giro del mondo e divenne il simbolo della prima ondata del Covid-19, che si abbatté con particolare violenza sulla città lombarda. Alle 11 il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi giungerà a Bergamo per deporre una corona di fiori al Cimitero monumentale, poi si recherà al parco della Trucca, nei pressi dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, in quello che diventerà il Bosco della memoria, un'oasi di 750 alberi che ricorderanno i cittadini deceduti in questi mesi in conseguenza della pandemia. Draghi pianterà simbolicamente un tiglio.

Il premier dovrebbe ricordare, nel suo discorso, le tragiche giornate di un anno fa e la speranza dell'uscita dal tunnel del Covid-19, data dai vaccini. Ci si attendono garanzie su quella che è la campagna vaccinale, che ad aprile dovrebbe diventare di massa in Italia.

La commemorazione non riguarda solo Bergamo: le bandiere italiane ed europee saranno a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici del Paese.