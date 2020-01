L'auto si ribalta: ferito il comico Uccio De Santis

BARI - Uccio De Santis, popolare comico italiano (atteso a Lugano per uno spettacolo il prossimo 28 marzo) è rimasto ferito dopo essere coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio del 31 dicembre.

Il 54enne si stava recando a Marina di Vasto per tenere uno spettacolo quando la sua vettura si è scontrata con un altro veicolo lungo una strada provinciale a Bari. De Santis ha pubblicato su Facebook la foto della sua auto, che si è ribaltata e risulta seriamente danneggiata. Anche il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito.

Il comico non ha nascosto il sollievo per le conseguenze tutto sommato lievi dell'incidente: «Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere... ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita... ringrazio tutti voi che mi volete bene... chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a Vasto Marina al Panfilo (erano davvero tanti e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte... ne avrò per un po’ ma sono strafelice di poterlo raccontare... un abbraccio a tutti e spero che sia per tutti un fantastico 2020».