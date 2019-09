16enne muore accoltellato in una rissa: tutti facevano video senza intervenire

OCEANSIDE, NY - Un ragazzo di 16 anni è morto accoltellato in una rissa, negli Stati Uniti, mentre una cinquantina di giovani si limitava a guardare e, in molti casi, filmava quanto accadeva senza intervenire.

Il fatto è avvenuto lunedì intorno alle 15.45 a Oceanside, Long Island, nei pressi di New York. Khaseen Morris, la vittima, è stato aggredito all’esterno di una pasticceria da un gruppo di 6-7 persone che lo aveva avvertito via messaggio di non farsi vedere in quella zona. Loro e il 16enne avevano avuto un litigio per una ragazza. Nella zuffa, Khaseen è stato colpito al petto da una coltellata ed è morto poco dopo in ospedale.

Come conferma la polizia, molti dei presenti hanno fatto filmati dell’aggressione con lo smartphone anziché intervenire. Alcuni sono anche finiti sui social. «Era una persona che avrebbe aiutato chiunque e nessuno lo ha aiutato», si dispera la sorella del giovane, Keyanna Morris, parlando con Abc.

I video fatti dai presenti, tuttavia, stanno anche aiutando la polizia a identificare i responsabili dell’aggressione. Fino a ieri, la polizia cercava da sei a sette persone mentre alcune risultavano già in custodia.