Trova un alligatore di oltre due metri in piscina

PORT CHARLOTTE - Nel mezzo della notte, Kerri Kibbe, è stata svegliata «da uno strano rumore», è scesa in giardino, ha acceso la luce del patio e, sul fondo della piscina, ha notato un alligatore lungo oltre due metri.

«Era tutto quanto così innaturale», ha detto la donna, ancora scossa, ai microfoni della Cnn. «Avevo il timore che uscisse dall’acqua», ha aggiunto.

Una volta allertata la polizia, l’alligatore è stato recuperato e trasportato in un’area adeguata.

Gli alligatori sono comuni in Florida, ma non è comune ritrovare un esemplare quasi dentro casa: Kerri Kibbe presume che il rettile abbia raggiunto la sua proprietà - non recintata - da una zona boschiva non lontana.