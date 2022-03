Riunione di emergenza dell'Academy, che condanna lo schiaffo di Will Smith

LOS ANGELES - L'Academy of Motion Pictures «condanna l'azione di Will Smith». E, dopo una serata degli Oscar che ha fatto scintille, ha dichiarato di aver avviato una revisione formale dell'incidente per esaminare la possibilità di ulteriori misure «in accordo con le regole interne». Lo ha annunciato l'organizzazione che assegna i premi più ambiti di Hollywood.

Secondo l'"Hollywood Reporter" è possibile che si arrivi a sanzioni e forse alla sospensione dall'Academy, ma è improbabile il ritiro del premio per il miglior attore, come chiesto da più parti dopo il fattaccio di ieri notte.

«È in corso un riesame dell'incidente», ha appreso l'"Hollywood Reporter". Funzionari dell'Academy e membri del suo Consiglio dei governatori sono dunque riuniti in queste ore in una sessione di emergenza convocata per valutare la reazione allo schiaffo assestato dal neo-premio Oscar al comico Chris Rock, che aveva fatto una battuta sulla testa rasata di sua moglie.

Ieri, a caldo, l'Academy si era limitata a proclamare che «non condona nessuna forma di violenza».