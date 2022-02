Saune, tagli di capelli e lavanderie: come si sono organizzati i manifestanti ad Ottawa

OTTAWA - Sono ormai due settimane che i manifestanti "armati" di camion protestano davanti al parlamento di Ottawa, in Canada. Non sono stati scalfiti nemmeno dall'annuncio del premier Justin Trudeau, che ha dichiarato l'emergenza pubblica nazionale.

Ma come vivono manifestanti? Centinaia di camion o rimorchi rimangono parcheggiati davanti alla sede del parlamento della città, ma il vero luogo in cui vivono e gestiscono la logistica è a cinque chilometri di distanza a est, dove hanno occupato una zona che comprende anche un parcheggio di un hotel in Coventry Road, riporta il Guardian.

L'accampamento offre diversi "benefit": una sorta di mensa, un servizio di parrucchiere, ben due saune, e c'è persino chi propone massaggi. Vengono inoltre offerti vestiti caldi, e sono disponibili i servizi igienici. Non mancano nemmeno gli eventi, dove ognuno può condividere le proprie storie. Alcuni manifestanti che abitano in città si offrono invece di lavare i vestiti dei camionisti.

Il tutto è gestito soprattutto da volontari, che non hanno nessuna intenzione di andarsene tanto presto, nonostante l'intervento sempre più deciso del governo.

Nel weekend la polizia è intervenuta al campo per sequestrare il carburante che veniva messo da parte per rifornire i camion in centro città.

Nel frattempo il capo della polizia di Ottawa, Peter Sloly, si è dimesso.

Reuters