Negli States quattro milioni di nuovi vaccinati in ventiquattro ore

WASHINGTON - Le autorità sanitarie statunitensi hanno reso noto che sabato oltre quattro milioni di dosi di vaccino sono state somministrate agli americani in sole ventiquattro ore, un nuovo record nella campagna di vaccinazione dell'amministrazione Biden che punta a vaccinare duecento milioni di persone nei primi cento giorni del mandato del nuovo presidente. Le dosi finora somministrate negli Usa sono oltre 161 milioni.

Ma nel Paese ci sono ancora forti resistenze, con un zoccolo duro No Vax soprattutto tra i repubblicani, come emerge da diversi sondaggi delle ultime settimane. Come quello condotto dalla televisione pubblica Pbs, secondo cui il 41% degli elettori conservatori ancora oggi non prevede di vaccinarsi.